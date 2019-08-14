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    Шоу-биз

    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением

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    <p>Таисия Повалий</p> <p>Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/</p> - «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением

    Таисия Повалий

    Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

    С 2014 года певица постоянно проживает в РФ

    Украинская певица Таисися Повалий, которая последние пять лет развлекает россиян, в своем Инстаграме разразилась эмоциональным постом.

    Артистка агрессивно ответила в сети на обвинения в своих выступлениях в России и в оккупированном Крыму.

    «Достала сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не приветствовала!», - заявила Повалий.

    «Подумайте, меня бы не пустили в Украину, где я живу все 5 лет! На гастроли не «бегу», а выезжаю. Прошу проверять информацию, прежде чем выдавать в эфир! Ни один закон Украины я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, народной артистке Украины нельзя петь на родине ?!», - написала артистка.

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    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    «Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением
    Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

    Ранее генеральный директор Национального дворца искусств «Украина» Роман Недзельский заявил, что реклама и реализация билетов на концерт певицы Таисии Повалий – заранее спланированная провокация против концертно-творческого учреждения с целью его дискредитации.

    Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии Укринформа.

    «На сегодняшний день никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 не подписано, а визуальная реклама и реализация билетов на билетном ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца «Украина», цель которой - дискредитация и втягивания в ситуацию, которая наносит вред имиджу НДИ «Украина» и его коллектива», - отметил Недзельский.

    Напомним, Таисия Повалий - народная артистка Украины, народный депутат VII созыва от Партии регионов. Во время Революции Достоинства в 2014 году Повалий активно гастролировала в Российской Федерации, в частности выступала в Кремле, а после поздравила крымчан на праздновании дня России в оккупированной Ялте. С 2014 года певица постоянно проживает в РФ.

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    певица
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