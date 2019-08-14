«Закон не нарушала, крымчан не поздравляла»: взбешенная Повалий шокировала скандальным заявлением



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Таисия Повалий Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

С 2014 года певица постоянно проживает в РФ

Украинская певица Таисися Повалий, которая последние пять лет развлекает россиян, в своем Инстаграме разразилась эмоциональным постом.

Артистка агрессивно ответила в сети на обвинения в своих выступлениях в России и в оккупированном Крыму.

«Достала сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не приветствовала!», - заявила Повалий.

«Подумайте, меня бы не пустили в Украину, где я живу все 5 лет! На гастроли не «бегу», а выезжаю. Прошу проверять информацию, прежде чем выдавать в эфир! Ни один закон Украины я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, народной артистке Украины нельзя петь на родине ?!», - написала артистка.

Ранее генеральный директор Национального дворца искусств «Украина» Роман Недзельский заявил, что реклама и реализация билетов на концерт певицы Таисии Повалий – заранее спланированная провокация против концертно-творческого учреждения с целью его дискредитации.

Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии Укринформа.

«На сегодняшний день никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 не подписано, а визуальная реклама и реализация билетов на билетном ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца «Украина», цель которой - дискредитация и втягивания в ситуацию, которая наносит вред имиджу НДИ «Украина» и его коллектива», - отметил Недзельский.

Напомним, Таисия Повалий - народная артистка Украины, народный депутат VII созыва от Партии регионов. Во время Революции Достоинства в 2014 году Повалий активно гастролировала в Российской Федерации, в частности выступала в Кремле, а после поздравила крымчан на праздновании дня России в оккупированной Ялте. С 2014 года певица постоянно проживает в РФ.



