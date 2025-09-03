Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Замість Анни Вінтур: стало відомо, хто очолить американський Vogue

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Анна Вінтур призначила Хлої Малль керівником
фото із відкритих джерел

Хлої Малль стане наступницею Анни Вінтур на посаді головного редактора американського Vogue

Легендарна Анна Вінтур оголосила про призначення Хлої Малль на посаду головного редактора американського журналу Vogue. Малль, яка до цього очолювала портал Vogue.com, тепер відповідатиме за редакційний контент друкованого видання та його цифрову стратегію. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Vogue, сама Вінтур назвала цей вибір «практичним, розумним та раціональним». 

За словами оглядача Лорен Шерман, Вінтур шукала журналістку, яка зможе перетворити бренд на «машину» для створення актуального контенту. Сама Вінтур планує зосередитися на своїй міжнародній ролі директора з контенту в Condé Nast.

Серед інших претендентів на посаду були редакторка журналу W Сара Мунвес та керівниця проєктів Vogue Runway та Vogue Business Ніколь Фелпс.

Хлої Малль, 39-річна дочка голлівудської акторки Кендіс Берген та французького режисера Луї Маля, працює у Vogue з 2011 року. Вона відома своєю роботою над спецвипусками Met Gala та зйомкою Лорен Санчес для обкладинки журналу. За словами представників видання, вона має "великого собаку, двох дітей і може назвати найкращі круасани у п'яти районах Нью-Йорка".

Нагадаємо, що 27 червня стало відомо про відставку Вінтур з посади головного редактора Vogue. Вона продовжить виконувати обов'язки директора з контенту Condé Nast, контролюючи низку інших видань, включаючи WIRED, Vanity Fair, GQ та Glamour.

Провідна візуальна платформа Pinterest опублікувала свій звіт про тренди осені 2025 року, показавши ключові напрямки у моді, красі, дизайні інтер'єрів, кулінарії та подорожах. Головною рушійною силою трендів є покоління Z, що робить ставку на усвідомлене споживання, вінтажний стиль та індивідуальність.

До слова, люди перестають вірити в ідею розкоші й вже не соромляться купувати суперфейки. Видання The Business of Fashion опублікувало статтю із заголовком «Велика симуляція люксу закінчилася» (The Big Luxury Simulation Is Over). У ній йдеться про те, що сучасний покупець охолонув до ідеї розкоші й навіть став сприймати покупку якісних підробок як розумний крок. 

Читайте також:

Теги: Vogue

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Замість Анни Вінтур: стало відомо, хто очолить американський Vogue
Замість Анни Вінтур: стало відомо, хто очолить американський Vogue
Усик знявся в голлівудському фільмі (відео)
Усик знявся в голлівудському фільмі (відео)
«Це фейк». Зірка шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво планує йти до суду
«Це фейк». Зірка шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво планує йти до суду
Оля Полякова публічно принизила зірку «Ліги Сміху». Співачці закидають ксенофобію
Оля Полякова публічно принизила зірку «Ліги Сміху». Співачці закидають ксенофобію
Потап заявив, що «не спирається» на українську аудиторію та йде «своєю траєкторією»
Потап заявив, що «не спирається» на українську аудиторію та йде «своєю траєкторією»
Акордеоніст Завадський поїхав у село, аби виступити перед тяжкохворим легендарним диктором
Акордеоніст Завадський поїхав у село, аби виступити перед тяжкохворим легендарним диктором

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
11K
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
7739
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3177
Фальшива драма кілера Парубія
3026
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua