Замість Анни Вінтур: стало відомо, хто очолить американський Vogue

Хлої Малль стане наступницею Анни Вінтур на посаді головного редактора американського Vogue

Легендарна Анна Вінтур оголосила про призначення Хлої Малль на посаду головного редактора американського журналу Vogue. Малль, яка до цього очолювала портал Vogue.com, тепер відповідатиме за редакційний контент друкованого видання та його цифрову стратегію. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Vogue, сама Вінтур назвала цей вибір «практичним, розумним та раціональним».

За словами оглядача Лорен Шерман, Вінтур шукала журналістку, яка зможе перетворити бренд на «машину» для створення актуального контенту. Сама Вінтур планує зосередитися на своїй міжнародній ролі директора з контенту в Condé Nast.

Серед інших претендентів на посаду були редакторка журналу W Сара Мунвес та керівниця проєктів Vogue Runway та Vogue Business Ніколь Фелпс.

Хлої Малль, 39-річна дочка голлівудської акторки Кендіс Берген та французького режисера Луї Маля, працює у Vogue з 2011 року. Вона відома своєю роботою над спецвипусками Met Gala та зйомкою Лорен Санчес для обкладинки журналу. За словами представників видання, вона має "великого собаку, двох дітей і може назвати найкращі круасани у п'яти районах Нью-Йорка".

Нагадаємо, що 27 червня стало відомо про відставку Вінтур з посади головного редактора Vogue. Вона продовжить виконувати обов'язки директора з контенту Condé Nast, контролюючи низку інших видань, включаючи WIRED, Vanity Fair, GQ та Glamour.

Провідна візуальна платформа Pinterest опублікувала свій звіт про тренди осені 2025 року, показавши ключові напрямки у моді, красі, дизайні інтер'єрів, кулінарії та подорожах. Головною рушійною силою трендів є покоління Z, що робить ставку на усвідомлене споживання, вінтажний стиль та індивідуальність.

До слова, люди перестають вірити в ідею розкоші й вже не соромляться купувати суперфейки. Видання The Business of Fashion опублікувало статтю із заголовком «Велика симуляція люксу закінчилася» (The Big Luxury Simulation Is Over). У ній йдеться про те, що сучасний покупець охолонув до ідеї розкоші й навіть став сприймати покупку якісних підробок як розумний крок.