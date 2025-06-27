Анна Вінтур йде з Vogue після 37 років на посаді головної редакторки

Анні Вінтур 75 років, вона є однією з найвпливовіших постатей у світі сучасної моди.

У 2017 році королева Єлизавета II надала Вінтур титул дами за її заслуги у сфері моди

Британська журналістка Анна Вінтур залишає посаду головної редакторки американського видання модного журналу Vogue, яку вона обіймала протягом 37 років. Про це повідомив видавничий дім Condé Nast, інформує «Главком».

У заяві Condé Nast йдеться, що Вінтур збереже інші свої ролі – глобальної редакційної директорки Vogue, яка курує міжнародний розвиток бренду, а також головної директорки з контенту видавництва Condé Nast. На цій посаді вона відповідає також за журнали Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour та Bon Appétit.

Анні Вінтур 75 років, вона є однією з найвпливовіших постатей у світі сучасної моди. Журналістка очолює Vogue найдовше за всю історію журналу.

У 2017 році королева Єлизавета II надала Вінтур титул дами за її заслуги у сфері моди.

До призначення головною редакторкою американського Vogue у 1988 році очолювала британське видання журналу.

Анну Вінтур вважають тією, хто повернув Vogue популярність і зробив його одним із провідних видань у світі моди. Вона радикально змінила зміст журналу: публікувала фото маловідомих моделей і не боялась поєднувати бюджетний одяг із високою модою.

Також Вінтур організовувала щорічний благодійний бал Met Gala, який з 1995 року проходить у Нью-Йорку.

Хто така Анна Вінтур

Анна Вінтур – британська журналістка, письменниця та легендарна головна редакторка американського Vogue.

Вона заробляє $2 млн на рік тільки у Vogue і посідає 39-те місце у списку найвпливовіших жінок за версією Forbes. Її вважають прототипом героїні акторки Меріл Стріп – Міранди Прістлі – у голлівудському фільмі 2006 року «Диявол носить Prada».

З 1990 року Вінтур активно займається благодійністю, фінансово підтримуючи організації, які борються зі СНІДом. Її загальний внесок становить вже $10 млн.

Жінка відома своїм жорстким і вимогливим підходом до керівництва. Також про Анну Вінтур зняли документальний фільм «Вересневий номер».

2023 року в українському перекладі вийшла біографія Анни Вінтур – «Анна. Біографія». Письменниця Емі Оделл провела 250 інтерв'ю з колегами та друзями Анни Вінтур, працюючи над книжкою.