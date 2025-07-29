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Залужний знявся у фотосесії для журналу Vogue

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Валерій Залужний: «Ведемо боротьбу й тримаємо оборону самотужки – проти найжорстокішого ворога з часів фашизму»
фото: Vogue

Колишній головнокомандувач підсумував десять уроків російсько-української війни

Посол України у Великій Британії та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний сфотографувався у костюмі для журналу Vogue. Про це передає «Главком».

«Мене попросили розповісти, що ж ми, українці, сьогодні значимо для світу. Ми, які вижили у найкривавішій війні XXI століття. Ведемо боротьбу й тримаємо оборону самотужки – проти найжорстокішого ворога з часів фашизму. Ворога, що десятиліттями виховував ненависть до нас у мільйонах своїх громадян – пропагандою, з якою позмагався б хіба що новітній Ґеббельс. І я розповів. Про силу єдності і головні уроки, які ми вивчили за останні вкрай важкі роки», – написав він у Facebook.

Залужний знявся у фотосесії для журналу Vogue фото 1

Також у колонці Vogue Залужний підсумував десять уроків російсько-української війни.

«У тих, хто не б’ється заради життя, завжди є своя вигода. І ще: зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за зброя, казати не буду. Б’ючись із більшим ворогом наодинці, думай: яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку – у майбутньому. Рішення мають свій час. Це не завжди зараз», – каже він.

Колишній головнокомандувач зазначив, що під час війни друзі та союзники не завжди думають так само. А також наголосив, що сусід, який допомагає в біді, допомагає передусім собі, але якщо він не прийшов на допомогу – «він є частиною твоєї біди».

«Із сусідами потрібно товаришувати. А від тих, хто товаришувати не хоче – вміти захищатися», – пише український посол у Британії.

Залужний вважає, що «найдорожчий ресурс війни – це люди», але не тільки тому, що їх неможливо швидко відновити, а ще й через те, що їх можна втратити ментально й зробити непридатним. Він наголошує, що велич і сила ворога не завжди така, якою її уявляють його вожді та пропагандисти. Єдиним мірилом сили, навіть в умовах високотехнологічної війни є «дух, що тіло рве до бою». А на війні чудес не буває.

Нагадаємо, нещодавно Залужний висловив свої прогнози щодо майбутніх викликів для Росії та зауважив на критичному виборі, який постане перед Кремлем у 2026 році. За його словами, майбутня війна залежатиме від двох ключових факторів: демографії та економіки.

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Теги: журнал фотосесія Валерій Залужний

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