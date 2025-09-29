Головна Скотч Шоу-біз
«Жорстко впала зі сцени». Джамала травмувала стегно у Львові

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Співачка не розповідала про госпіталізацію до лікарні
фото: Instagram/jamalajaaa

Переможниця конкурсу Євробачення-2016 повідомила про поточний стан здоров'я

Співачка Джамала повідомила, що вона впала зі сцени. Інцидент стався у Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Джамали.

Артистка стала зірковою гостею найбільшої в Україні події для ІТ-сектору – IT Arena 2025. Триденний захід пройшов на стадіоні «Арена Львів». Саме на цій локації Джамала і травмувалась. Розкривати деталі інциденту зірка Євробачення не стала. На камери падіння артистки не потрапило.

«Коротше, я вчора жорстко впала зі сцени. Не питайте... Стегно на місці, та ще й погладили, як котика», – зазначила Джамала.

Співачка подякувала власниці одного з центрів косметології у Львові. Саме туди Джамала звернулась по допомогу. Судячи зі сторіз в Instagram, госпіталізація 42-річній виконавиці не знадобилась.

Після інциденту Джамала позувала з іграшкою на камеру
Після інциденту Джамала позувала з іграшкою на камеру
фото: Instagram/jamalajaaa

Зазначимо, що Джамала стала новою музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення. Вона замінила Тіну Кароль, яка працювала над Євробаченням-2025. Щодо Джамали, то вона сім разів була в складі журі на Нацвідборах та обирала представників від України на пісенному конкурсі.

Раніше «Главком» розповідав, що Валерій Харчишин з гурту «Друга Ріка» скасував європейський тур. Водночас оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025.

