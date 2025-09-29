Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Фіналістів розподілили виконавиці Світлана Тарабарова та Alyona Alyona
скриншот: Youtube/eurovisionukraine

Глядачі побачать шість номерів, один з яких стане переможним

Цьогоріч на участь у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025 було подано рекордні понад 510 заявок. Шість з них змогли пробитися до фіналу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».

За можливість представляти Україну на Дитячому Євробаченні 2025 змагатимуться: Софія Нерсесян (10 років, м. Київ), Ангеліна Глогусь (13 років, м. Тернопіль), Лікерія Чирва (9 років, м. Київ), Ольга Нестерко (10 років, Львівщина), Всеволод Скрима (13 років, м. Запоріжжя), Злата Іванів (11 років, м. Одеса) та Владислав Васицький (12 років, м. Київ). Двоє останніх учасників виступлять в дуеті.

Оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 фото 1
фото: Facebook/suspilne.eurovision
Оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 фото 2
фото: Facebook/suspilne.eurovision
Оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 фото 3
фото: Facebook/suspilne.eurovision

Ведучими концерту, на якому 12 жовтня оберуть представника від України, стали Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва та співачка Маша Кондратенко. Переможця обиратимуть глядачі та члени журі: співак та автор пісень Влад Дарвін (Vlad Darwin); генеральна продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна та музична виконавиця, телеведуча Мішель Андраде (Michelle Andrade).

В Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025 також працюють кліпмейкер, режисер, продюсер Антон Пожидаєв та режисер, хореограф Данило Дємєхін. Креативний продюсер і режисер-постановник створюватимуть номери для фіналістів, пісні для яких писатимуть музична продюсерка Світлана Тарабарова та сонграйтерка Alyona Alyona.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2025 вдруге за історію проведення відбудеться у Грузії. Фінал пройде 13 грудня у столиці Тбілісі.

Раніше «Главком» розповідав, що гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення. Водночас співачка Руслана оцінила Джамалу та Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на Євробачення.

Читайте також:

Теги: діти музика конкурс Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
Оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
Джейсон Деруло виступив в Москві. Українці показали йому напрямок руху російського корабля
Джейсон Деруло виступив в Москві. Українці показали йому напрямок руху російського корабля
Режисерка кліпів Леді Гаги та Дженніфер Лопес обурено звернулась до мера Одеси
Режисерка кліпів Леді Гаги та Дженніфер Лопес обурено звернулась до мера Одеси
«Світе, схаменися». Зірки відреагували на масовану атаку регіонами України 28 вересня
«Світе, схаменися». Зірки відреагували на масовану атаку регіонами України 28 вересня
«Люди, як піраньї». Макс Барських призупинив релізи англомовних пісень
«Люди, як піраньї». Макс Барських призупинив релізи англомовних пісень
Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)
Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua