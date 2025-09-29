Оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

Глядачі побачать шість номерів, один з яких стане переможним

Цьогоріч на участь у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025 було подано рекордні понад 510 заявок. Шість з них змогли пробитися до фіналу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».

За можливість представляти Україну на Дитячому Євробаченні 2025 змагатимуться: Софія Нерсесян (10 років, м. Київ), Ангеліна Глогусь (13 років, м. Тернопіль), Лікерія Чирва (9 років, м. Київ), Ольга Нестерко (10 років, Львівщина), Всеволод Скрима (13 років, м. Запоріжжя), Злата Іванів (11 років, м. Одеса) та Владислав Васицький (12 років, м. Київ). Двоє останніх учасників виступлять в дуеті.

Ведучими концерту, на якому 12 жовтня оберуть представника від України, стали Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва та співачка Маша Кондратенко. Переможця обиратимуть глядачі та члени журі: співак та автор пісень Влад Дарвін (Vlad Darwin); генеральна продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна та музична виконавиця, телеведуча Мішель Андраде (Michelle Andrade).

В Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025 також працюють кліпмейкер, режисер, продюсер Антон Пожидаєв та режисер, хореограф Данило Дємєхін. Креативний продюсер і режисер-постановник створюватимуть номери для фіналістів, пісні для яких писатимуть музична продюсерка Світлана Тарабарова та сонграйтерка Alyona Alyona.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2025 вдруге за історію проведення відбудеться у Грузії. Фінал пройде 13 грудня у столиці Тбілісі.

Раніше «Главком» розповідав, що гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення. Водночас співачка Руслана оцінила Джамалу та Кароль в ролі музичних продюсерок Нацвідбору на Євробачення.