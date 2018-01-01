Усик піднявся на 12 місце в рейтингу кращих боксерів світу

Кращим українцем в рейтингу залишається Василь Ломаченко

Український чемпіон WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) прогресував в незалежному комп'ютерному рейтингу кращих боксерів світу за версією порталу BoxRec. Напередодні Усик в Ризі рішенням більшості суддів (114:114, 115:113, 115:113) здолав Майріса Брієдіса (23-1, 18 КО) і став першим фіналістом Всесвітньої боксерської суперсерії.



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Олександр Усик. Фото: К2

Кращим українцем в рейтингу залишається Василь Ломаченко

Український чемпіон WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) прогресував в незалежному комп'ютерному рейтингу кращих боксерів світу за версією порталу BoxRec.

Напередодні Усик в Ризі рішенням більшості суддів (114:114, 115:113, 115:113) здолав Майріса Брієдіса (23-1, 18 КО) і став першим фіналістом Всесвітньої боксерської суперсерії.

Хоча бій Усик - Брієдіс отримав від BoxRec максимальні п'ять зірок, перемога в об'єднавчому бою не дозволила українцеві істотно підвищити свій рейтинг.

Українець прогресував на 12-й рядок, відстаючи від останнього у топ-10 чемпіона WBO в напівсередній вазі Джеффа Горна (18-0-1, 12 КО) на 40 очок.

Кращим українцем в рейтингу BoxRec залишається чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО), перед яким тільки Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) і Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО).

Топ-15 боксерів світу за версією BoxRec:

Джерело: sportarena.com