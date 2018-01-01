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    Усик піднявся на 12 місце в рейтингу кращих боксерів світу

    Кращим українцем в рейтингу залишається Василь Ломаченко
    Український чемпіон WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) прогресував в незалежному комп'ютерному рейтингу кращих боксерів світу за версією порталу BoxRec. Напередодні Усик в Ризі рішенням більшості суддів (114:114, 115:113, 115:113) здолав Майріса Брієдіса (23-1, 18 КО) і став першим фіналістом Всесвітньої боксерської суперсерії.
    • Вчора, 22:27
    • Розсилка
    Олександр Усик. Фото: К2
    Олександр Усик. Фото: К2

    Кращим українцем в рейтингу залишається Василь Ломаченко

    Український чемпіон WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) прогресував в незалежному комп'ютерному рейтингу кращих боксерів світу за версією порталу BoxRec.

    Напередодні Усик в Ризі рішенням більшості суддів (114:114, 115:113, 115:113) здолав Майріса Брієдіса (23-1, 18 КО) і став першим фіналістом Всесвітньої боксерської суперсерії.

    Хоча бій Усик - Брієдіс отримав від BoxRec максимальні п'ять зірок, перемога в об'єднавчому бою не дозволила українцеві істотно підвищити свій рейтинг.

    Українець прогресував на 12-й рядок, відстаючи від останнього у топ-10 чемпіона WBO в напівсередній вазі Джеффа Горна (18-0-1, 12 КО) на 40 очок.

    Кращим українцем в рейтингу BoxRec залишається чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО), перед яким тільки Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) і Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО).

    Топ-15 боксерів світу за версією BoxRec:

    Джерело: sportarena.com

    бокс Василь Ломаченко Теренс Кроуфорд рейтинг Олександр Усик
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