Титулована українська легкоатлетка повідомила про вагітність

«Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко»

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук повідомила про свою вагітність. Про це інформує «Главком».

«1+1=3. Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли. Коли здалось, що весь світ зруйновано і в нашому житті не залишилось нічого прекрасного, ми за декілька днів дізнаємось про тебе. Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко», – написала Марина Бех-Романчук в Isntagram.

Марина Бех-Романчук – 30-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку.

Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку. Чемпіонка континентальної першості у приміщенні 2021 року в стрибках у довжину.

Срібна медалістка світової першості 2019 року зі стрибків у довжину.

У сезоні-2023 Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з потрійного стрибка. А також здобула у цьому виді «золото» Європейських ігор у Польщі.

Двічі ставала медалісткою фіналів Діамантової ліги – у 2021 році «бронза» у стрибках у довжину, а у 2022-му в потрійному стрибку.

Чоловіком Марини є дворазовий призер Олімпіади-2020 з плавання Михайло Романчук.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук була дискваліфікована Athletics Integrity Unit на чотири роки через вживання допінгу.