Парацетамол під час вагітності та ризик аутизму: дослідники у США знайшли зв'язок

Збільшення випадків аутизму в США призвело до появи нових версій

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір оголосити, що зростання випадків аутизму в дітей може бути пов'язане з вживанням жінками ацетамінофену (також відомого як парацетамол) під час вагітності. Про це з посиланням на власні джерела повідомила газета The Washington Post пише «Главком».

За інформацією видання, американські фахівці повторно вивчають результати досліджень, проведених Школою медицини медичного центру Маунт-Синай (Нью-Йорк) та Гарвардським університетом. Влада США планує застерегти вагітних жінок від вживання ацетамінофену, рекомендуючи його лише у разі високої температури.

Крім того, адміністрація Трампа збирається заявити, що лейковорин (фолінова кислота) може бути ефективним у лікуванні аутизму. Раніше це захворювання вважалося невиліковним і пов'язувалося виключно з генетичною схильністю.

Раніше Дональд Трамп і міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший неодноразово припускали, що збільшення випадків аутизму в країні може бути пов'язане з вакцинами.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, аутизм діагностовано в кожної 31-ї восьмирічної дитини. Для порівняння, у 2000 році цей показник становив лише 1 дитина на 150.

