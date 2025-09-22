Головна Світ Соціум
Парацетамол під час вагітності та ризик аутизму: дослідники у США знайшли зв'язок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Парацетамол під час вагітності та ризик аутизму: дослідники у США знайшли зв'язок
У США нові дослідження щодо аутизму
фото із відкритих джерел

Збільшення випадків аутизму в США призвело до появи нових версій

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір оголосити, що зростання випадків аутизму в дітей може бути пов'язане з вживанням жінками ацетамінофену (також відомого як парацетамол) під час вагітності. Про це з посиланням на власні джерела повідомила газета The Washington Post пише «Главком».

За інформацією видання, американські фахівці повторно вивчають результати досліджень, проведених Школою медицини медичного центру Маунт-Синай (Нью-Йорк) та Гарвардським університетом. Влада США планує застерегти вагітних жінок від вживання ацетамінофену, рекомендуючи його лише у разі високої температури.

Крім того, адміністрація Трампа збирається заявити, що лейковорин (фолінова кислота) може бути ефективним у лікуванні аутизму. Раніше це захворювання вважалося невиліковним і пов'язувалося виключно з генетичною схильністю. 

Раніше Дональд Трамп і міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший неодноразово припускали, що збільшення випадків аутизму в країні може бути пов'язане з вакцинами.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, аутизм діагностовано в кожної 31-ї восьмирічної дитини. Для порівняння, у 2000 році цей показник становив лише 1 дитина на 150.

Нагадаємо, в Україні поширюється нова інфекція, симптоми якої нагадують алергію, але вона не є Covid-19 чи грипом. Лікар Тарас Жиравецький розповів, що перші ознаки захворювання включають легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів

Теги: дитина інфекція Дональд Трамп

