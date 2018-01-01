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    Знаменитый российский артист изменил позицию по Крыму

    Певца заподозрили в том, что он хочет вновь зарабатывать на украинской сцене
    Фронтмент российской группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев выступил с заявлением, что изменил свое отношение к Крыму. «Неприятно, когда тебя ругают, вешают ярлыки, третируют. Но еще обиднее, когда третируют не по делу. Ну, кому я продался, зачем? Все это мимо кассы. Вот недавно СБУ закрыло мне въезд на территорию Украины. И
    • Сьогодні, 11:49
    • Розсилка
    Алексей Кортнев
    Алексей Кортнев

    Певца заподозрили в том, что он хочет вновь зарабатывать на украинской сцене

    Фронтмент российской группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев выступил с заявлением, что изменил свое отношение к Крыму.

    «Неприятно, когда тебя ругают, вешают ярлыки, третируют. Но еще обиднее, когда третируют не по делу. Ну, кому я продался, зачем? Все это мимо кассы. Вот недавно СБУ закрыло мне въезд на территорию Украины. И тоже непонятно за что. Концертов в Крыму мы никогда не играли», – сокрушается музыкант.

    При этом он уточнил, что после 2014 года был в Украине около 20 раз. «Последний раз играл концерт в Украинском музыкальном театре в Одессе, и все было хорошо», – отмечает Кортнев.

    «С тех пор было время разобраться, теперь у меня иные взгляды на Крым. Но главное из того интервью я готов повторить и сейчас: слава богу, что обошлось без кровопролития и прямого военного вмешательства. А что, лучше бы лились реки крови», – говорит Кортнев.

    Также он добавил, что в Украине сейчас запустились «маховик и патриотическая истерика».

    Отдельные россияне восприняли это интервью, как попытку музыканта улучшить свой имидж в Украине, чтобы вновь приезжать в нашу страну с концертами. В связи с этим в России Кортнева обвинили в инфантильности и нелогичности выводов касательно нашей страны.

    Джерело: Обозреватель

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