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    Иво Бобул раскритиковал сменившую пол певицу Зианджу

    Народный артист называет ажиотаж вокруг экс-Бориса Апреля «маразмом»
    Знаменитый певец украинской эстрады Иво Бобул заявил, что участница вокального шоу «Голос страны» Зианджа не достойна звания звезды и места на сцене. А ажиотаж вокруг этого исполнителя он называет «маразмом». Кроме сменившего имя и пол Бориса Апреля, по мнению Бобула, есть множество других талантливых артистов.  
    • Сьогодні, 12:24
    • Розсилка
    Зианджа
    Зианджа

    Народный артист называет ажиотаж вокруг экс-Бориса Апреля «маразмом»

    Знаменитый певец украинской эстрады Иво Бобул заявил, что участница вокального шоу «Голос страны» Зианджа не достойна звания звезды и места на сцене. А ажиотаж вокруг этого исполнителя он называет «маразмом».

    Кроме сменившего имя и пол Бориса Апреля, по мнению Бобула, есть множество других талантливых артистов.  

    «Этот маразм уже надоел, кто такой этот Апрель? Это пацан, который стал женщиной. И что? Какая популярность? Кто он такой вообще? Кто его знает, кроме Киева и еще пятнадцати человек, которые крутятся вокруг него?» – возмущается мэтр эстрады.

    Также Бобул задает провокационные вопросы о Зиандже: «На сцену он суется. А куда ему еще соваться? Он – певец, который что-то сделал? Что он спел такое, чтобы я сказал, что он – звезда? Он ничего не пел, я не знаю ни одной его песни. Не знал и знать не хочу».

    При этом решение сменить пол Бобул считает «личной трагедией» экс-Бориса апреля. И это не стоит выносить на всеобщее обсуждение.

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    Иво Бобул

    «Столько интересных людей вокруг. Писателей, артистов, а что такое Апрель? Сидел там где-то в Штатах два года, и тут вдруг приехал, решил, что здесь он станет звездой, потому что он стал бабой. Это его личная трагедия. Почему Украина должна это слушать?!» – задается вопросом Бобул.

    Вместе с тем он не берется за то, чтобы оценивать вокальные данные Зианджи. «Н**уй он мне не нужен, извините, что так говорю, но мне обидно, я проработал 40 лет на сцене, и про меня не пишут», – огтрубил Бобул.

    Джерело: 24 канал

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