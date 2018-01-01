Иво Бобул раскритиковал сменившую пол певицу Зианджу

Народный артист называет ажиотаж вокруг экс-Бориса Апреля «маразмом»

Знаменитый певец украинской эстрады Иво Бобул заявил, что участница вокального шоу «Голос страны» Зианджа не достойна звания звезды и места на сцене. А ажиотаж вокруг этого исполнителя он называет «маразмом». Кроме сменившего имя и пол Бориса Апреля, по мнению Бобула, есть множество других талантливых артистов.



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Зианджа

Народный артист называет ажиотаж вокруг экс-Бориса Апреля «маразмом»

Знаменитый певец украинской эстрады Иво Бобул заявил, что участница вокального шоу «Голос страны» Зианджа не достойна звания звезды и места на сцене. А ажиотаж вокруг этого исполнителя он называет «маразмом».

Кроме сменившего имя и пол Бориса Апреля, по мнению Бобула, есть множество других талантливых артистов.

«Этот маразм уже надоел, кто такой этот Апрель? Это пацан, который стал женщиной. И что? Какая популярность? Кто он такой вообще? Кто его знает, кроме Киева и еще пятнадцати человек, которые крутятся вокруг него?» – возмущается мэтр эстрады.

Также Бобул задает провокационные вопросы о Зиандже: «На сцену он суется. А куда ему еще соваться? Он – певец, который что-то сделал? Что он спел такое, чтобы я сказал, что он – звезда? Он ничего не пел, я не знаю ни одной его песни. Не знал и знать не хочу».

При этом решение сменить пол Бобул считает «личной трагедией» экс-Бориса апреля. И это не стоит выносить на всеобщее обсуждение.

Иво Бобул

«Столько интересных людей вокруг. Писателей, артистов, а что такое Апрель? Сидел там где-то в Штатах два года, и тут вдруг приехал, решил, что здесь он станет звездой, потому что он стал бабой. Это его личная трагедия. Почему Украина должна это слушать?!» – задается вопросом Бобул.

Вместе с тем он не берется за то, чтобы оценивать вокальные данные Зианджи. «Н**уй он мне не нужен, извините, что так говорю, но мне обидно, я проработал 40 лет на сцене, и про меня не пишут», – огтрубил Бобул.

Джерело: 24 канал