На белорусском Нацотборе на «Евровидение» спели на украинском языке

Несмотря на то, что артистам советовали выбрать русский или английский языки, они предпочли спеть на украинском

Певица Татьяна Пискарева вместе с победителем «Х-Фактора» Дмитрием Бабаком участвует в белорусском отборе на «Евровидение» с украиноязычной песней «Ми відлітаєм», сообщает «Главком». «Даже если «Евровидение» в Белоруссии, поем на украинском», - подписала Татьяна видео-фрагмент

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«Пискарева & Бабак»

Несмотря на то, что артистам советовали выбрать русский или английский языки, они предпочли спеть на украинском

Певица Татьяна Пискарева вместе с победителем «Х-Фактора» Дмитрием Бабаком участвует в белорусском отборе на «Евровидение» с украиноязычной песней «Ми відлітаєм», сообщает «Главком».

«Даже если «Евровидение» в Белоруссии, поем на украинском», - подписала Татьяна видео-фрагмент со своего выступления в Нацотборе наших северных соседей.

Решение поучаствовать в конкурсе именно Беларуси приняли продюсеры дуэта «Пискарева & Бабак».

О своем сотрудничестве с Дмитрием Бабаком татьяна отзывается с большой любовью: «Когда я впервые услышала голос этого молодого и талантливого артиста вживую, в ту же минуту поняла, что хочу с ним спеть, ведь его голос сливается с моим на 100%. Буквально на следующий день после нашего знакомства Дмитрий написал песню, я выстроила ее по динамике и драматургии».

По словам певицы, знакомые с «Белтелерадиокомпании» советовали ей петь в их отборе или на русском, или на английском языках, но она была категорически настроена петь песню именно на украинском.

«Конечно, мы с Димой прекрасно понимали, что таким образом значительно уменьшаем свои шансы на выход в финал отбора, но на самом деле это волновало нас меньше всего... Нашей главной задачей было выйти на сцену и круто спеть на родном языке. Ведь неважно, где ты: в Украине или Белоруссии, в Польше или Испании, ты - украинец и твоя душа поет на украинском», - говорит Татьяна.