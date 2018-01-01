На белорусском Нацотборе на «Евровидение» спели на украинском языке
- Сьогодні, 20:05
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Несмотря на то, что артистам советовали выбрать русский или английский языки, они предпочли спеть на украинском
Певица Татьяна Пискарева вместе с победителем «Х-Фактора» Дмитрием Бабаком участвует в белорусском отборе на «Евровидение» с украиноязычной песней «Ми відлітаєм», сообщает «Главком».
«Даже если «Евровидение» в Белоруссии, поем на украинском», - подписала Татьяна видео-фрагмент со своего выступления в Нацотборе наших северных соседей.
Решение поучаствовать в конкурсе именно Беларуси приняли продюсеры дуэта «Пискарева & Бабак».
О своем сотрудничестве с Дмитрием Бабаком татьяна отзывается с большой любовью: «Когда я впервые услышала голос этого молодого и талантливого артиста вживую, в ту же минуту поняла, что хочу с ним спеть, ведь его голос сливается с моим на 100%. Буквально на следующий день после нашего знакомства Дмитрий написал песню, я выстроила ее по динамике и драматургии».
По словам певицы, знакомые с «Белтелерадиокомпании» советовали ей петь в их отборе или на русском, или на английском языках, но она была категорически настроена петь песню именно на украинском.
«Конечно, мы с Димой прекрасно понимали, что таким образом значительно уменьшаем свои шансы на выход в финал отбора, но на самом деле это волновало нас меньше всего... Нашей главной задачей было выйти на сцену и круто спеть на родном языке. Ведь неважно, где ты: в Украине или Белоруссии, в Польше или Испании, ты - украинец и твоя душа поет на украинском», - говорит Татьяна.