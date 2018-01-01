Три года со дня смерти Кузьмы Скрябина. Лучшие клипы певца

Семь хитов знаменитого украинского рокера

Ровно три года назад, 2 февраля, в ДТП погиб знаменитый украинский музыкант Кузьма Скрябин. Автомобиль артиста врезался в молоковоз, когда он возвращался после концерта в Кривом Роге. Музыкант погиб на месте. В дороге по пути домой Скрябин записывал на свой телефон видеообращения, в которых критиковал украинские дороги. Тяжелее всего переживали

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Кузьма Скрябин

Семь хитов знаменитого украинского рокера

Ровно три года назад, 2 февраля, в ДТП погиб знаменитый украинский музыкант Кузьма Скрябин. Автомобиль артиста врезался в молоковоз, когда он возвращался после концерта в Кривом Роге. Музыкант погиб на месте.

В дороге по пути домой Скрябин записывал на свой телефон видеообращения, в которых критиковал украинские дороги.

Тяжелее всего переживали потерю родные музыканта. Чтобы хоть как-то заглушить боль, мать артиста написала книгу о сыне «Моя дорога птаха». А со временем родные музыканта начали заниматься группой «Скрябин». Они нашли нового солиста, чтобы продолжить дело сына.

Его песни продолжают звучать в эфирах радиостанций и на ТВ. Многие музыканты создают собственные каверы и ремиксы на хиты, благодаря которым он прославился.

Посмертно Андрея Кузьменко наградили орденом «За заслуги» I степени. На месте гибели музыканта установили мемориальный знак. В Луцке и Львове появилось сразу несколько памятников певцу. А в Одессе создали стену Кузьмы. В Фастове Киевской области, Радомышле и Малине Житомирской области переименовали улицы в честь фронтмена группы «Скрябин».

В день памяти артиста «Главком» вспомнил его семь главных хитов: