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    Три года со дня смерти Кузьмы Скрябина. Лучшие клипы певца

    Семь хитов знаменитого украинского рокера
    Ровно три года назад, 2 февраля, в ДТП погиб знаменитый украинский музыкант Кузьма Скрябин. Автомобиль артиста врезался в молоковоз, когда он возвращался после концерта в Кривом Роге. Музыкант погиб на месте. В дороге по пути домой Скрябин записывал на свой телефон видеообращения, в которых критиковал украинские дороги. Тяжелее всего переживали
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:53
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    Кузьма Скрябин
    Кузьма Скрябин

    Семь хитов знаменитого украинского рокера

    Ровно три года назад, 2 февраля, в ДТП погиб знаменитый украинский музыкант Кузьма Скрябин. Автомобиль артиста врезался в молоковоз, когда он возвращался после концерта в Кривом Роге. Музыкант погиб на месте.

    В дороге по пути домой Скрябин записывал на свой телефон видеообращения, в которых критиковал украинские дороги.

    Тяжелее всего переживали потерю родные музыканта. Чтобы хоть как-то заглушить боль, мать артиста написала книгу о сыне «Моя дорога птаха». А со временем родные музыканта начали заниматься группой «Скрябин». Они нашли нового солиста, чтобы продолжить дело сына.

    Его песни продолжают звучать в эфирах радиостанций и на ТВ. Многие музыканты создают собственные каверы и ремиксы на хиты, благодаря которым он прославился.

    Посмертно Андрея Кузьменко наградили орденом «За заслуги» I степени. На месте гибели музыканта установили мемориальный знак. В Луцке и Львове появилось сразу несколько памятников певцу. А в Одессе создали стену Кузьмы. В Фастове Киевской области, Радомышле и Малине Житомирской области переименовали улицы в честь фронтмена группы «Скрябин».

    В день памяти артиста «Главком» вспомнил его семь главных хитов:

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