Руководитель Театра на Подоле рассказал, как не взял на работу двух известных артистов

Артисты, получившие отказ, со временем построили успешные карьеры

Руководитель скандального Театра на Подоле Виталий Малахов не принял в труппу двух известных украинских артистов. Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью «Главкому». «Когда-то ко мне в театр пробовался и Александр Быструшкин (актер театра и кино, народный артист Украины. - «Главком»). Я его не взял. А он

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Артисты, получившие отказ, со временем построили успешные карьеры

Руководитель скандального Театра на Подоле Виталий Малахов не принял в труппу двух известных украинских артистов. Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью «Главкому».

«Когда-то ко мне в театр пробовался и Александр Быструшкин (актер театра и кино, народный артист Украины. - «Главком»). Я его не взял. А он потом стал начальником Главного управления культуры и искусств КГГА. Я это рассказываю всем, кому отказываю. Говорю: «Смотрите, я отказываю, и люди после этого кем становятся», - вспоминает Малахов.

Еще одним артистом, который получил отказ в Театре на Подоле, стал Стас Жирков. «Он плохой актер. Что-то тогда не совпало», - улыбаясь, объясняет свое решение режиссер.

Тем не менее, именно постановка Жиркова «Девушка с мишкой или Несовершеннолетняя...» станет первой премьерой на новой сцене Театра на Подоле. «Хотелось бы, чтобы спектакли здесь ставили новые молодые режиссеры, чтобы сюда приходили новые актеры. Это для меня важно. Вот поставил Жирков. Затем Троицкий будет ставить спектакль. Козьменко-Делинде ставит», - говорит Малахов, добавляя, что очень уважает этого «молодого, подвижного» режиссера.