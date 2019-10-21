Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений



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До официальной регистрации союза влюбленные были вместе на протяжении 14 лет

33-летний Рафаэль Надаль и 31-летняя Мария Франциско Перелло сыграли свадьбу. Локацией праздника пара выбрала поместье Ла-Форталеза на Майорке. Невеста надела эффектное кружевное платье с длинным рукавом испанского бренда Rosa Clara.

На свадьбе второй ракетки мира собралось около 350 гостей, в числе которых оказался и бывший король Испании, Хуан Карлос I, который правил страной до 2014 года.

Среди приглашенных были замечены звездные теннисисты Марк Лопес и Фернандо Вердаско, а также Давид Феррер. Рафаэль Надаль является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема.