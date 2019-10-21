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    Шоу-биз

    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений

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    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений

    До официальной регистрации союза влюбленные были вместе на протяжении 14 лет

    33-летний Рафаэль Надаль и 31-летняя Мария Франциско Перелло сыграли свадьбу. Локацией праздника пара выбрала поместье Ла-Форталеза на Майорке. Невеста надела эффектное кружевное платье с длинным рукавом испанского бренда Rosa Clara.

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    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений
    Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений

    На свадьбе второй ракетки мира собралось около 350 гостей, в числе которых оказался и бывший король Испании, Хуан Карлос I, который правил страной до 2014 года.

    Среди приглашенных были замечены звездные теннисисты Марк Лопес и Фернандо Вердаско, а также Давид Феррер. Рафаэль Надаль является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема.

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