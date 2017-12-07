Звезда сериала «Игра Престолов» снялась в стильной фотосессии для глянца

Мэйси Уильямс стала героиней нового номера журнала Asos

Арью Старк в исполнении Мэйси Уильямс в этом году нельзя будет увидеть в «Игре престолов», финал которой откладывается до 2019 года, но без работы юная актриса не сидит – недавно она приняла участие в озвучке персонажей мультфильма «Дикие предки» вместе с Томом Хиддлстоном и Эдди Редмэйном. А еще Мэйси можно увидеть на