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    Звезда сериала «Игра Престолов» снялась в стильной фотосессии для глянца

    Мэйси Уильямс стала героиней нового номера журнала Asos
    Арью Старк в исполнении Мэйси Уильямс в этом году нельзя будет увидеть в «Игре престолов», финал которой откладывается до 2019 года, но без работы юная актриса не сидит – недавно она приняла участие в озвучке персонажей мультфильма «Дикие предки» вместе с Томом Хиддлстоном и Эдди Редмэйном. А еще Мэйси можно увидеть на
    • Сьогодні, 17:10
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    Мэйси Уильямс
    Мэйси Уильямс

    Мэйси Уильямс стала героиней нового номера журнала Asos

    Арью Старк в исполнении Мэйси Уильямс в этом году нельзя будет увидеть в «Игре престолов», финал которой откладывается до 2019 года, но без работы юная актриса не сидит – недавно она приняла участие в озвучке персонажей мультфильма «Дикие предки» вместе с Томом Хиддлстоном и Эдди Редмэйном. А еще Мэйси можно увидеть на страницах глянца. Мейси Уильямс стала героиней фотосессии нового номера журнала Asos, посвященного наступающему сезону весна-лето 2018.

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    Звезда сериала «Игра Престолов» снялась в стильной фотосессии для глянца
    Звезда сериала «Игра Престолов» снялась в стильной фотосессии для глянца
    Звезда сериала «Игра Престолов» снялась в стильной фотосессии для глянца
    Звезда сериала «Игра Престолов» снялась в стильной фотосессии для глянца
    Звезда сериала «Игра Престолов» снялась в стильной фотосессии для глянца
    Звезда сериала «Игра Престолов» снялась в стильной фотосессии для глянца

    Напомним, что Мэйси Уильямс назвала съемки 8 сезона «Игры престолов» «невероятным испытанием». По словам юной актрисы, грандиозные замыслы создателей «Игры престолов» выливаются в крайне непростую задачу для актеров.
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