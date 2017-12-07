Звезда сериала «Игра Престолов» снялась в стильной фотосессии для глянца
- Сьогодні, 17:10
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Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс стала героиней нового номера журнала Asos
Арью Старк в исполнении Мэйси Уильямс в этом году нельзя будет увидеть в «Игре престолов», финал которой откладывается до 2019 года, но без работы юная актриса не сидит – недавно она приняла участие в озвучке персонажей мультфильма «Дикие предки» вместе с Томом Хиддлстоном и Эдди Редмэйном. А еще Мэйси можно увидеть на страницах глянца. Мейси Уильямс стала героиней фотосессии нового номера журнала Asos, посвященного наступающему сезону весна-лето 2018.
Напомним, что Мэйси Уильямс назвала съемки 8 сезона «Игры престолов» «невероятным испытанием». По словам юной актрисы, грандиозные замыслы создателей «Игры престолов» выливаются в крайне непростую задачу для актеров.