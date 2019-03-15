Звезда сериала «Империя» не признал вину в инсценировке нападения



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Ранее детективы Чикаго пришли к выводу, что актер специально организовал эту акцию, чтобы распиарить себя

Известный американский актер, звезда популярного телесериала «Империя» Джусси Смоллетт отказался признавать свою вину в инсценировке нападения на самого себя во время судебного заседания в американском городе Чикаго.

На слушаниях он через своего адвоката заявил, что не считает себя виновным. Актер и его юристы утверждают, что Смоллетт не имел никакого отношения к нападению, кроме того, что стал его жертвой, но никак не инсценировал преступление.

Следующее судебное заседание по делу Джусси Смоллетта состоится 17 апреля в Чикаго, информирует издание The Hollywood Reporter.

Напомним, что популярного актера арестовали в Чикаго после того, как его заподозрили в инсценировке нападения на самого себя. Смоллетт заявил в полицию о том, что на него набросились двое неизвестных, ему угрожали, а также допускали в его адрес «гомофобные и расистские» высказывания. Позже детективы пришли к выводу, что актер специально организовал эту атаку, чтобы распиарить самого себя для продвижения в карьере. После ареста Смоллетта отпустили под залог в $100 тысяч.