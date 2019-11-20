Звезда в тренде: Каменских сделала модное окрашивание волос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супруга Потапа освежила свой образ светлыми бликами в волосах

Поклонникам понравилось преображение артистки

Настя Каменских решила обновить свой образ. На днях она сделала селфи, похваставшись новым цветом волос. Певица всегда была жгучей брюнеткой, но на этот раз она решила сделать модное окрашивание — омбре с медовыми прядями. Похожее окрашивание не так давно сделала Кейт Миддлтон. Светлые блики в волосах освежили образ Насти.

Поклонникам понравилось преображение артистки. Многие обратили внимание, что она будто светиться от счастья. Однако хейтеры тоже не дремлют. На этот раз они не смогли придраться к наряду, но заметили морщинки вокруг глаз у девушки. К слову, Каменских уже 32 года. Злопыхатели стали утверждать, что знаменитости пора прибегнуть к уколам красоты, чтобы выглядеть молодо.

«Морщины и отеки под глазами, почему это?», «Надо крем под глаза купить», «Уже пора на процедуры для глаз, лазер или инъекции делать», «Логично, что есть морщины, это же лицо. Если нет морщин, то это точно не лицо, задумайтесь», – написали в комментариях подписчики. За Настю сразу заступились преданные фанаты, которые считают, что певица хороша даже с морщинками.

Читайте также: Ким Кардашьян удивила поклонников сексуальной стойкой на голове в одном белье