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    Все в белом. Звезда «Крепостной» поделилась семейным фото с отдыха

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    Все в белом. Звезда «Крепостной» поделилась семейным фото с отдыха
    Фото из открытых источников

    Пара на отдыхе в Египте

    Известная украинская актриса Наталка Денисенко поделилась кадрами с отдыха. На фото она со своим мужем, он также известный актёр Андрей Фединчик, и маленьким сыном.

    В посте актриса рассказала про их отдых, где они отдыхали и почему их семья выбирает именно Египет для отдыха. Для фотосессии Наталка выбрала очень милое белое платице.

    Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном. Фото: natalka_denisenko

    Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном. Фото: natalka_denisenko


    Ранее молодая актриса поделилась фотографией в бикини и похвасталась отличной фигурой после родов, так же под фото раскрыла секрет стройности после родов. Подписчики было в восторге от девушки и восхищались новым фото.

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    Теги: актриса Египет семья
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    Все в белом. Звезда «Крепостной» поделилась семейным фото с отдыха