Все в белом. Звезда «Крепостной» поделилась семейным фото с отдыха

Пара на отдыхе в Египте

Известная украинская актриса Наталка Денисенко поделилась кадрами с отдыха. На фото она со своим мужем, он также известный актёр — Андрей Фединчик, и маленьким сыном.

В посте актриса рассказала про их отдых, где они отдыхали и почему их семья выбирает именно Египет для отдыха. Для фотосессии Наталка выбрала очень милое белое платице.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном. Фото: natalka_denisenko



Ранее молодая актриса поделилась фотографией в бикини и похвасталась отличной фигурой после родов, так же под фото раскрыла секрет стройности после родов. Подписчики было в восторге от девушки и восхищались новым фото.