У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви

Тварини змогли залишити територію закладу, бо невідомі зламали замки на вольєрах

У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання. Як інформує «Главком», про інцидент повідомляє «Суспільне Хмельницький».

Як розповів директор закладу Сергій Пальохін, уночі невідомі особи зламали замки на вольєрі.

«Замки були пошкоджені, і лише вранці я це помітив. Через це тварини змогли вибратися назовні», – розповів він.

Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися.

У ДСНС області уточнили, що до пошукових робіт планують підключити підрозділ із безпілотними літальними апаратами, аби швидше встановити місцеперебування хижака.

У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом жорстоко поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України).

«Сьогодні, 15 листопада, з вольєру приватного центру реабілітації диких тварин у місті Хмельницькому, за невстановлених обставин вибігли дві левиці віком близько двох років. Унаслідок інциденту на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах», – ідеться у повідомленні.

