Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви
Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися
фото: Прокуратура України

Тварини змогли залишити територію закладу, бо невідомі зламали замки на вольєрах

У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання. Як інформує «Главком», про інцидент повідомляє «Суспільне Хмельницький».

Як розповів директор закладу Сергій Пальохін, уночі невідомі особи зламали замки на вольєрі.

«Замки були пошкоджені, і лише вранці я це помітив. Через це тварини змогли вибратися назовні», – розповів він.

Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися.

У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви фото 1

У ДСНС області уточнили, що до пошукових робіт планують підключити підрозділ із безпілотними літальними апаратами, аби швидше встановити місцеперебування хижака.

У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом жорстоко поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України).

«Сьогодні, 15 листопада, з вольєру приватного центру реабілітації диких тварин у місті Хмельницькому, за невстановлених обставин вибігли дві левиці віком близько двох років. Унаслідок інциденту на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно мережею поширилося відео, на якому дитина силою тримала кота та розмальовувала його фломастерами. На це відреагувала поліція та зоозахисники. За словами зоопсихологині, кадри з твариною свідчать про те, що кіт перебував у страху. Коли інцидент набув широкого розголосу в мережі, авторка відео вийшла на зв’язок та вибачилася за поведінку своєї дитини. Також вона зауважила, що провела бесіду з донькою щодо правильного поводження з тваринами.

Також у місті Ірпінь жінка залишила у квартирі без догляду чотирьох домашніх тварин, що призвело до їх загибелі. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

 

Читайте також:

Теги: Хмельницький поліція розслідування тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квартира президента Польщі опинилась у центрі скандалу
Після скандалу президент Польщі пожертвував свою квартиру на благодійність
23 жовтня, 10:51
Інцидент стався в одному з камерних приміщень «Київського слідчого ізолятора»
У Київському СІЗО заарештований напав на співробітника: деталі інциденту
24 жовтня, 10:11
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
28 жовтня, 15:21
Протиправну діяльність двох мешканців столиці викрили у червні 2025 року
«Продавали» за $500 тис. посаду директора держпідприємства: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня, 10:31
42-річну жінку, яка вдарила правоохоронця, затримано
Конфлікт на Київщині: жінка вдарила поліцейського, який перевіряв військово-облікові документи
29 жовтня, 16:59
У центральних та південних областях України через аномальну засуху зник колорадський жук
Чи зникне в Україні популяція колорадського жука? Ентомолог дав відповідь
11 листопада, 11:16
Суд у Львові залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон
13 листопада, 13:32
Дорожньо-транспортна подія трапилася у Ржищеві
Підліток на електросамокаті потрапив під колеса авто на Обухівщині
5 листопада, 08:30
В Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї
Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції
11 листопада, 08:56

Події в Україні

Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви
ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області
ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області
На Покровському напрямку ворог втратив понад 500 осіб та 55 одиниць техніки за тиждень – Генштаб
На Покровському напрямку ворог втратив понад 500 осіб та 55 одиниць техніки за тиждень – Генштаб
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW
ЗСУ мають успіх на Куп'янському напрямку – ISW

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua