Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині зафіксовано два випадки сказу у безпритульних тварин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині зафіксовано два випадки сказу у безпритульних тварин
Випадки сказу зафіксовано у безпритульних кота та собаки
фото з відкритих джерел

У неблагополучних пунктах тривають епізоотичні розслідування випадків

У селі Старі Безрадичі Обухівського району та селі Білогородка Бучанського району зафіксовано випадки сказу у безпритульних кота та собаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області.

Зазначається, що наразі у неблагополучних пунктах проводять епізоотичні розслідування випадків, спеціалістами ветеринарної медицини розпочато щеплення тварин проти сказу антирабічною вакциною згідно схеми вимушеної вакцинації.

Мешканців громад просять із розумінням ставитися до заходів та приводити домашніх тварин для проведення вакцинації.

Якщо тварину покусала інша тварина, про щеплення якої нічого не відомо, варто негайно звернутися до ветеринарного лікаря, він проведе необхідні заходи для запобігання розвитку хвороби.

Щеплення домашніх тварин (безкоштовно) можна провести у клініках:

  • Київська Обласна державна лікарня ветеринарної медицини
    Адреса: Бучанський район, м. Вишневе, вул. Балукова, 28
    Тел.: 050 385 78 63
  • Обухівська районна державна лікарня ветеринарної медицини
    Адреса: Обухівський район, м.
    Обухів, вул. Васильківська, 13
    Тел.: (04542)5-69-52, (04542)5-32-85
Сказ –  це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus. 

Як передається вірус сказу 

Вірус передається через слину інфікованої тварини, найчастіше під час укусів. Однак можливе зараження через подряпини або потрапляння слини на слизові оболонки чи відкриті рани. Інші шляхи передачі (наприклад, аерозольний у печерах з великими колоніями кажанів) трапляються нечасто.

Зараження сказом можливе навіть під час контакту з мертвою інфікованою твариною — наприклад, через порізи чи подряпини під час розбирання туші або зняття шкури, а також під час потраплянні слини загиблої тварини на пошкоджену шкіру.

Які тварини можуть переносити сказ

Загалом сказ можуть переносити як домашні, так і дикі тварини, наприклад, собаки, коти, лисиці, вовки, єноти, борсуки та кажани. У контактний спосіб людей з-поміж свійських тварин найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі – лисиці. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини. 

Птахи, плазуни, земноводні та комахи сказ не переносять.

Щоб мінімізувати ризик зараження сказом, тримайтеся на відстані від безпритульних або диких тварин, не слід їх торкатися, годувати з рук чи намагатися приручити.

Симптоми сказу 

Інкубаційний період сказу зазвичай становить від одного до трьох місяців, але може бути від семи днів до понад року, залежно від місця укусу, властивостей вірусу та особливостей імунної системи людини.

Перші симптоми сказу – підвищення температури та біль у місці укусу, а також відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

Основні симптоми розвиваються після інкубаційного періоду: 

  • гарячка; 
  • головний біль;
  • неспокій; 
  • гідрофобія (страх води); 
  • аерофобія (страх протягів, повітряних потоків); 
  • галюцинації; 
  • агресія; 
  • параліч; 
  • кома.

Нагадаємо, на початку вересня у приватному мінізоопарку у селі Петропавлівська Борщагівка від сказу загинув олень.

У травні у селі Хотів Обухівського району було зафіксовано випадок сказу у безпритульного собаки.  У квітні у місті Переяслав Бориспільського району зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота. Також у березні на Київщині було виявлено два випадки захворювання на сказ у тварин. Діагноз сказ було підтверджено у кота, який мешкав у приватному домогосподарстві в Бучанському районі Київської області, а також у домашнього кота у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області.

Теги: Київщина тварини сказ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цуценя вижило після спроби втоплення
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)
Сьогодні, 14:43
У разі відсутності мобільного зв’язку, з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
10 жовтня, 12:04
Поліція повідомили вітчиму дитини про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства неповнолітньої)
На Київщині після самогубства 13-річної дівчини підозру отримав вітчим дитини
7 жовтня, 18:31
У двоповерховій будівлі сталася пожежа через атаку дронів уранці 1 жовтня
На Київщині через ранкову дронову атаку сталася пожежа (фото)
1 жовтня, 12:26
На всіх місцях влучань і пошкоджень працюють оперативні служби
Атака на Київщину: зросла кількість постраждалих
28 вересня, 13:58
Олександр Паламарчук і Ека Мелюкова святкують восьму річницю шлюбу
«Не уявляю життя без моєї Екульки!» Сільський голова Гатного привітав ефектну дружину-громадянку РФ
23 вересня, 19:48
Попри курйоз, церемонія продовжилася за протоколом
Королівська церемонія у Британії пішла не за планом: кінь влаштував курйоз (відео)
19 вересня, 14:53
Внаслідок ДТП 71-річний водій двоколісного транспорту загинув на місці події
У Сквирській громаді внаслідок зіткнення з легковиком загинув велосипедист
18 вересня, 08:22
Пес Міша тепер живе у одному зі столичних притулків
Пес Міша з «Теремків», якого не пускали в метро, опинився у притулку
17 вересня, 16:39

Новини

У Києві зникло світло на деяких станціях метро
У Києві зникло світло на деяких станціях метро
У Бучі стартує опалювальний сезон: коли буде тепло у квартирах
У Бучі стартує опалювальний сезон: коли буде тепло у квартирах
Прокуратура відкрила справу через неякісні антипаркувальні стовпчики на Подолі
Прокуратура відкрила справу через неякісні антипаркувальні стовпчики на Подолі
На Київщині зафіксовано два випадки сказу у безпритульних тварин
На Київщині зафіксовано два випадки сказу у безпритульних тварин
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua