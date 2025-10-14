На Київщині зафіксовано два випадки сказу у безпритульних тварин

У неблагополучних пунктах тривають епізоотичні розслідування випадків

У селі Старі Безрадичі Обухівського району та селі Білогородка Бучанського району зафіксовано випадки сказу у безпритульних кота та собаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області.

Зазначається, що наразі у неблагополучних пунктах проводять епізоотичні розслідування випадків, спеціалістами ветеринарної медицини розпочато щеплення тварин проти сказу антирабічною вакциною згідно схеми вимушеної вакцинації.

Мешканців громад просять із розумінням ставитися до заходів та приводити домашніх тварин для проведення вакцинації.

Якщо тварину покусала інша тварина, про щеплення якої нічого не відомо, варто негайно звернутися до ветеринарного лікаря, він проведе необхідні заходи для запобігання розвитку хвороби.

Щеплення домашніх тварин (безкоштовно) можна провести у клініках:

Київська Обласна державна лікарня ветеринарної медицини

Адреса: Бучанський район, м. Вишневе, вул. Балукова, 28

Тел.: 050 385 78 63

Обухівська районна державна лікарня ветеринарної медицини

Адреса: Обухівський район, м.

Обухів, вул. Васильківська, 13

Тел.: (04542)5-69-52, (04542)5-32-85

Сказ – це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus.

Як передається вірус сказу

Вірус передається через слину інфікованої тварини, найчастіше під час укусів. Однак можливе зараження через подряпини або потрапляння слини на слизові оболонки чи відкриті рани. Інші шляхи передачі (наприклад, аерозольний у печерах з великими колоніями кажанів) трапляються нечасто.

Зараження сказом можливе навіть під час контакту з мертвою інфікованою твариною — наприклад, через порізи чи подряпини під час розбирання туші або зняття шкури, а також під час потраплянні слини загиблої тварини на пошкоджену шкіру.

Які тварини можуть переносити сказ

Загалом сказ можуть переносити як домашні, так і дикі тварини, наприклад, собаки, коти, лисиці, вовки, єноти, борсуки та кажани. У контактний спосіб людей з-поміж свійських тварин найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі – лисиці. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини.

Птахи, плазуни, земноводні та комахи сказ не переносять.

Щоб мінімізувати ризик зараження сказом, тримайтеся на відстані від безпритульних або диких тварин, не слід їх торкатися, годувати з рук чи намагатися приручити.

Симптоми сказу

Інкубаційний період сказу зазвичай становить від одного до трьох місяців, але може бути від семи днів до понад року, залежно від місця укусу, властивостей вірусу та особливостей імунної системи людини.

Перші симптоми сказу – підвищення температури та біль у місці укусу, а також відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

Основні симптоми розвиваються після інкубаційного періоду:

гарячка;

головний біль;

неспокій;

гідрофобія (страх води);

аерофобія (страх протягів, повітряних потоків);

галюцинації;

агресія;

параліч;

кома.

Нагадаємо, на початку вересня у приватному мінізоопарку у селі Петропавлівська Борщагівка від сказу загинув олень.

У травні у селі Хотів Обухівського району було зафіксовано випадок сказу у безпритульного собаки. У квітні у місті Переяслав Бориспільського району зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота. Також у березні на Київщині було виявлено два випадки захворювання на сказ у тварин. Діагноз сказ було підтверджено у кота, який мешкав у приватному домогосподарстві в Бучанському районі Київської області, а також у домашнього кота у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області.