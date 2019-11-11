День рождения Леонардо Ди Каприо: лучшие роли именинника

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gogetnews.info

Сегодня, 11 ноября, свой 45-й день рождения отмечает голливудский актер Леонардо Ди Каприо

Родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе в семье хиппи. Живя с матерью, Леонардо оказался в одном из худших пригородов Лос-Анджелеса.

Уже с раннего детства ДиКаприо твердо понял, что он хочет стать актером. Так, учась в начальной школе Университета Сидс, он начал посещать курсы актерского мастерства. Затем стал играть в пьесах, сниматься в рекламных роликах и к пятнадцати годам уже обзавелся собственным агентом.

Продолжать путь к вершинам славы ему пришлось, как и многим другим, с игры в телесериалах, одним из которых стала «Санта-Барбара». Но были и кинороли, например, в таких фильмах, как «Зубастики-3» и «Ядовитый плющ». Но уже в 1993-м Леонардо ДиКаприо обошел многих претендентов и получил одну из главных ролей в фильме «Жизнь этого парня», партнером по которому стал сам Роберт Де Ниро. Картина оказалось успешной, что открыло перед ДиКаприо двери к дальнейшему успеху.

Следующей работой ДиКаприо стала лента «Что гложет Гилберта Грейпа?», которая принесла ему номинацию на «Оскара» и внимание Голливуда. Так, последовали роли в таких фильмах, как «Быстрый и мертвый», «Полное затмение» и (более хорошо принятый) «Дневники баскетболиста».

Но куда в большей степени на всю дальнейшую карьеру повлияло участие в современной интерпретации шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта», надолго заклеймившей за ДиКаприо образ романтичного героя-любовника. Фильм, названный «Ромео + Джульетта», получил широкий положительный отклик зрителей и принес Леонардо ДиКаприо множество поклонниц по всему миру.

Всемирную известность принесла следующая картина, снятая Джеймсом Камероном, – «Титаник». Фильм, вышедший в 1997-ом имел колоссальный успех: он был представлен на премию «Оскар» в 14 номинациях, из которых 11 выиграл, а кассовые сборы составили около 1 млрд. долларов. Однако позже, на фоне «Титаника», несколько теряются такие картины с участием ДиКаприо, как «Человек в железной маске» и «Пляж», снятая Дэнни Бойлом и ставшая, тем не менее, по-своему культовой.

Постепенно популярность ДиКаприо стихает, и его начинают забывать. Вероятно, этого желал и сам Леонардо, чтобы отойти от навязанного амплуа романтической натуры и взяться за серьезные сильные роли. И это с успехом ему удается. Целый ряд последующий в 2000-х годах фильмов с участием Леонардо ДиКаприо получают высокие оценки как критиков, так и зрителей, а также номинируются на многочисленные премии «Оскар» и «Золотой глобус», часть из которых выигрывают.

Персонажи и актерская игра самого Леонардо существенно преобразились и обрели иную психологическую глубину. В тот период выходят «Поймай меня, если сможешь» (2002), «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Кровавый алмаз»(2006), «Совокупность лжи»(2008), «Дорога перемен» (2008), «Остров проклятых» (2009), а завершает успешную серию лента Кристофера Нолана «Начало», вышедшая в 2010-м.

Впрочем, и увидевшая свет в 2011-м картина «Дж. Эдгар», снятая по биографии бывшего директора ФБР, была принята хорошо и представлена к премии «Золотой Глобус».

После выхода ленты «Авиатор» Леонардо был награжден кавалерской степенью французского Ордена искусств и литературы.