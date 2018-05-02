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    Жена Ричарда Гира показала обручальное кольцо

    Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что 58-летний Ричард Гир и 35-летняя бизнесвумен Алехандра Сильва узаконили свои отношения в начале апреля.
    А на днях папарацци удалось впервые сфотографировать Алехандру после этого события. Девушка просто выходила с букетом из цветочного магазина в Нью-Йорке, но фотографы знали, куда направить объективы - на обручальное кольцо, которое Алехандра продемонстрировала впервые. Уже в эти выходные, в воскресенье 6 мая, состоится еще одно радостное событие
    • Сьогодні, 19:25
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    Ричард Гир с супругой
    Ричард Гир с супругой

    Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что 58-летний Ричард Гир и 35-летняя бизнесвумен Алехандра Сильва узаконили свои отношения в начале апреля.

    А на днях папарацци удалось впервые сфотографировать Алехандру после этого события. Девушка просто выходила с букетом из цветочного магазина в Нью-Йорке, но фотографы знали, куда направить объективы - на обручальное кольцо, которое Алехандра продемонстрировала впервые.

    Уже в эти выходные, в воскресенье 6 мая, состоится еще одно радостное событие в жизни Ричарда и Алехандры  - они сыграют свадьбу для родных и друзей в доме актера в Нью-Йорке. Отметим, что для Ричарда это будет третье бракосочетание. В 1991 году он женился на супермодели Синди Кроуфорд, но их брак был недолгим - всего четыре года. Спустя семь лет он связал себя узами брака с моделью Кэри Лоуэлл. В 2013 году супруги подали на развод.

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    Жена Ричарда Гира показала обручальное кольцо
    Жена Ричарда Гира показала обручальное кольцо

    Спустя несколько месяцев после официального расставания с Лоуэлл Гир познакомился с Алехандрой. В то время девушка была в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и не собиралась заводить новых отношений. Но общие интересы в правовой сфере сблизили Сильву и Гира. Папарацци впервые заметили Гира и Сильву летом 2015 года на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале "Таормина". К слову, тогда выйти в свет с Алехандрой Ричард не решился и оставил их отношения в засекреченном виде. Но с тех пор почти на всех официальных мероприятиях знаменитости появляются вместе.

    Джерело: Hello!

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