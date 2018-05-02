Жена Ричарда Гира показала обручальное кольцо

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что 58-летний Ричард Гир и 35-летняя бизнесвумен Алехандра Сильва узаконили свои отношения в начале апреля.

А на днях папарацци удалось впервые сфотографировать Алехандру после этого события. Девушка просто выходила с букетом из цветочного магазина в Нью-Йорке, но фотографы знали, куда направить объективы - на обручальное кольцо, которое Алехандра продемонстрировала впервые. Уже в эти выходные, в воскресенье 6 мая, состоится еще одно радостное событие



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Ричард Гир с супругой

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что 58-летний Ричард Гир и 35-летняя бизнесвумен Алехандра Сильва узаконили свои отношения в начале апреля.

А на днях папарацци удалось впервые сфотографировать Алехандру после этого события. Девушка просто выходила с букетом из цветочного магазина в Нью-Йорке, но фотографы знали, куда направить объективы - на обручальное кольцо, которое Алехандра продемонстрировала впервые.

Джерело: Hello!