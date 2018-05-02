Брэд Питт перенесет на экран скандал вокруг Харви Вайнштейна

Компания актера снимет фильм о сексуальных домогательствах

На прошлой неделе журналистки New York Times Джоди Кантор и Меган Тухей, написавшие скандальную статью о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна к голливудским актрисам, получили Пулитцеровскую премию. Репортерское расследование дало начало движению #MeToo. Продюсерская компания Брэда Питта Plan B Entertainment совместно с Annapurna Pictures



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Брэд Питт

Компания актера снимет фильм о сексуальных домогательствах

На прошлой неделе журналистки New York Times Джоди Кантор и Меган Тухей, написавшие скандальную статью о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна к голливудским актрисам, получили Пулитцеровскую премию. Репортерское расследование дало начало движению #MeToo.

Продюсерская компания Брэда Питта Plan B Entertainment совместно с Annapurna Pictures снимут художественный фильм о секс-скандале. Сообщается, что Вайнштейн не будет главным персонажем ленты. Права на фильм уже приобретены. Кто займет режиссерское кресло проекта и сыграет в картине пока неизвестно. Пресс-секретарь Харви Вайнштейна отказывается давать комментарии по этому поводу.

Одной из жертв Харви Вайнштейна стала актриса Гвинет Пэлтроу. Напомним, ранее Брэд Питт встречался с актрисой и непонаслышке знает об инциденте между Вайнштейном и Пэлтроу.

Джерело: Киноафиша