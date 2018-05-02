Телохранители Джонни Деппа подали на него в суд

Телохранители Евгений Арреола и Мигель Санчес работали с Джонни Деппом с 2016 года, но недавно они ушли от актера.

А теперь стало известно, что бывшие охранники звезды подали на него в суд! По их заявлениям, Депп постоянно оскорблял и не выплатил компенсации после увольнения. Мужчины рассказали, что по просьбе актера им приходилось перевозить грузовики с наркотиками и нелицензированным алкоголем. Телохранители Евгений Арреола и Мигель Санчес работали



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Джонни Депп

Телохранители Евгений Арреола и Мигель Санчес работали с Джонни Деппом с 2016 года, но недавно они ушли от актера.

А теперь стало известно, что бывшие охранники звезды подали на него в суд!

По их заявлениям, Депп постоянно оскорблял и не выплатил компенсации после увольнения. Мужчины рассказали, что по просьбе актера им приходилось перевозить грузовики с наркотиками и нелицензированным алкоголем.

Телохранители Евгений Арреола и Мигель Санчес работали с Джонни Деппом с 2016 года, но недавно они ушли от актера. А теперь стало известно, что бывшие охранники звезды подали на него в суд!

По их заявлениям, Депп постоянно оскорблял и не выплатил компенсации после увольнения. Мужчины рассказали, что по просьбе актера им приходилось перевозить грузовики с наркотиками и нелицензированным алкоголем.

Впрочем, больше всего охранников задело увольнение без компенсации. Теперь они рассчитывают получить от голливудской звезды возмещение за неоплаченные часы работы. Сам Джонни Депп никак не прокомментировал эту ситуацию.

Джерело: graziamagazine.ru