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    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый

    Мила Кунис и Эштон Катчер познакомились еще 20 лет назад и поженились два с половиной года назад
    Они остаются не только одной из самых популярных звездных пар, но и одной из самых стабильных. Секрет крепкого брака, как призналась Мила, заключается в «невероятном терпении» Эштона. «У меня самый лучший на свете муж», поделилась Кунис в интервью E! News. «Я клянусь, мне невероятно повезло: мне посчастливилось
    • Сьогодні, 21:31
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    Мила Кунис и Эштон Катчер
    Мила Кунис и Эштон Катчер

    Мила Кунис и Эштон Катчер познакомились еще 20 лет назад и поженились два с половиной года назад

    Они остаются не только одной из самых популярных звездных пар, но и одной из самых стабильных. Секрет крепкого брака, как призналась Мила, заключается в «невероятном терпении» Эштона.

    «У меня самый лучший на свете муж», поделилась Кунис в интервью E! News.

    «Я клянусь, мне невероятно повезло: мне посчастливилось встретить человека, у которого безграничный запас терпения и который невероятно поддерживает нашу семью».

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    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый
    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый
    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый
    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый
    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый
    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый
    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый
    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый
    Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый

    Один из способов поддержки для Эштона – сопровождать жену на съемках: например, в прошлом году Катчер вместе с Милой отправился в Будапешт, где актриса снималась в фильме «Шпион, который меня кинул».

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