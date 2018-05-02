Мила Кунис призналась, что ее супруг невероятно терпеливый
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Мила Кунис и Эштон Катчер
Мила Кунис и Эштон Катчер познакомились еще 20 лет назад и поженились два с половиной года назад
Они остаются не только одной из самых популярных звездных пар, но и одной из самых стабильных. Секрет крепкого брака, как призналась Мила, заключается в «невероятном терпении» Эштона.
«У меня самый лучший на свете муж», поделилась Кунис в интервью E! News.
«Я клянусь, мне невероятно повезло: мне посчастливилось встретить человека, у которого безграничный запас терпения и который невероятно поддерживает нашу семью».
Один из способов поддержки для Эштона – сопровождать жену на съемках: например, в прошлом году Катчер вместе с Милой отправился в Будапешт, где актриса снималась в фильме «Шпион, который меня кинул».