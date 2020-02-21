Группу O обвинили в плагиате песни на Евровидение-2020



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Группа [O] представила свою конкурсную песню «Там, куда я ухожу»

Выступление коллектива состоялось в первом полуфинале Нацотбора Евровидение-2020, который прошел 8 февраля 2020 года.

Однако, по результатам голосования судей и зрителей, группа [O] набрала 5 баллов и не прошла в финал конкурса. Но это не помешало коллективу попасть под прицел хейтеров.

Трек «Там, куда я ухожу» настолько хорошо изучили, что нашли немало причин для обвинений в плагиате. Проигрыш в песне напомнил меломанам отрывки композиций Pitbull, Ida Corr, Meghan Trainor, Red Hot Chili Peppers и даже Onuka.

И ответ артистов, в частности, солистки группы [O] Ольги Чернышевой, не заставил ждать: на странице в Instagram опубликовали фрагменты треков и предложили выбрать, на какую песню больше всего похожа их.

«Плагиат или нет? Нам набросали много песен, на которые якобы похож наш проигрыш с трубами. Как думаете, какой вариант лучше? Листай и пиши 2, 3, 4, 5, 6, 7 или свой вариант!» – предложили представители [O] в сети.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений гурт [O] группа [О] (@o_officialpage) 19 Лют 2020 р. о 1:57 PST

Уже в субботу, 22 февраля, в Украине состоится грандиозный финал Национального отбора Евровидение-2020. За возможность представлять государство на международном шоу поборются Krut, Jerry Heil, Gо_A, David Axelrod, Khayat и Tvorchi. Оценивать их выступления будут зрители и звездные судьи – Виталий Дроздов, Андрей Данилко и Тина Кароль.