Нардеп Гончаренко показал, как в Италии наслаждается жизнью пропагандист Соловьев



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Вилла Соловьева на озере Комо в Италии стоит 8-10 млн евро. Также у него есть вид на жительство в Италии

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал кадры с дачи Владимира Соловьева на озере Комо. Соответствующее видео нардеп выложил на своем YouTube-канале. Кроме этого возле дома кремлевского пропагандиста Гончаренко расклеил листовки с разъяснениями о деятельности Соловьева и надписью «Guilty».

«Как вы думаете, где живет Соловьев? В Самаре? Нет, у него вилла на озере Комо в Италии. Стоимость виллы — 8-10 млн евро. Раздал листовки соседям Соловьева, чтобы они понимали, что рядом с ними живет не журналист, а пропагандист. Помимо этого, вчера подал заявление в Генпрокуратуру на Соловьева в связи с его высказываниями о территориальной целостности Украины. Возбуждение дела будет способствовать внесению его в санкционные списки. И таким образом, Владимиру будет запрещен въезд на территорию Италии», — заявил Гончаренко.

Напомним, Алексей Гончаренко подал в Генпрокуратуру обращение с призывом начать заочное следствие против Владимира Соловьева в связи с его высказываниями о территориальной целостности Украины.