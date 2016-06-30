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    Студия показала, как создавались визуальные эффекты для фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

    Iloura выпустила видео о том, как создавала графику для картины.
    Австралийская студия Iloura опубликовала трехминутное видео о процессе создания визуальных эффектов для фильма «Джуманджи: Зов джунглей». Вошедшие в нарезку кадры позволяют оценить, как сцены из картины выглядели на съемочной площадке и уже после наложения компьютерной графики. Для некоторых эпизодов сотрудники Iloura прорисовывали
    • Вчора, 23:30
    • Розсилка
    Кадр из фильма &laquo;Джуманджи: Зов джунглей&raquo;
    Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

    Iloura выпустила видео о том, как создавала графику для картины.

    Австралийская студия Iloura опубликовала трехминутное видео о процессе создания визуальных эффектов для фильма «Джуманджи: Зов джунглей».

    Вошедшие в нарезку кадры позволяют оценить, как сцены из картины выглядели на съемочной площадке и уже после наложения компьютерной графики.

    Для некоторых эпизодов сотрудники Iloura прорисовывали пейзажи, для других — совмещали реальные кадры с трехмерными элементами.

    Напомним, что по сценарию фильма четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

     Ранее Iloura работала над фильмами «Безумный Макс: Дорога ярости», «Игра престолов», «Великий Гэтсби», «Призрак в доспехах» и другими масштабными картинами.

    Джерело: Bird In Flight

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