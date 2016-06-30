Студия показала, как создавались визуальные эффекты для фильма «Джуманджи: Зов джунглей»
- Вчора, 23:30
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Розсилка
Iloura выпустила видео о том, как создавала графику для картины.
Австралийская студия Iloura опубликовала трехминутное видео о процессе создания визуальных эффектов для фильма «Джуманджи: Зов джунглей».
Вошедшие в нарезку кадры позволяют оценить, как сцены из картины выглядели на съемочной площадке и уже после наложения компьютерной графики.
Для некоторых эпизодов сотрудники Iloura прорисовывали пейзажи, для других — совмещали реальные кадры с трехмерными элементами.
Напомним, что по сценарию фильма четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.
Джерело: Bird In Flight