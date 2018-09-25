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    Усик издевательски легко «исполнил» Бетховена (видео)

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    Усик издевательски легко «исполнил» Бетховена (видео)

    Спортсмен сыграл на пианино мелодию знаменитого композитора

    Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сымитировал игру на пианино. Спортсмен «сыграл» сочинение Людвига ван Бетховена «К Элизе». Соответствующее видео было опубликовано на странице «easyonsport» в Instagram.

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    Публикация от @easyonsport

    На самом деле за музыкальным инструментом прятался смартфон, с которого раздавалась настоящая музыка. Стоит отметить, что точная дата съемки ролика остается неизвестной, как и то, кто именно снимал действо.

    10 ноября в Манчестере состоится поединок 31-летнего Александра Усика и 35-летнего Тони Беллью. Украинец будет защищать все свои титулы и потеряет их, если проиграет.

    «Скотч» рекомендует: На удачу. Украинский футболист умылся собственной слюной перед матчем в Лиге Европы

     

    Джерело: styler.rbc.ua

    Александр Усик бокс смартфон музыка
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