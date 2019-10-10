Владимир Дантес вернулся на сцену впервые за 5 лет с треком «Теперь тебе 30»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

cosmo.ru

Трек «Теперь тебе 30» — это официальный камбек артиста Dantes на сцену, и он точно не намерен останавливаться на одной песне

После пятилетней паузы певец, телеведущий и блогер Владимир Дантес начинает сольный проект Dantes треком «Теперь тебе 30».

Песня является манифестом поколения 30-летних и создавалась совместно с певицей и блогером Jerry Heil (Яной Шемаєвой), ставшей популярной после хита #ОХРАНА_ОТМЄНА.

«Про 30-летних есть очень мало песен. О них поют только Сектор Газа и Ласковый май в треке про «Светку Соколову». К тому же у многих людей, особенно у девушек, есть неоправданный стереотип, что в 30 жизнь закончена. Не нужно бояться этой цифры. Просто отбрось свои предубеждения, веселись и пользуйся своим опытом. Ведь в 30 все только начинается», — комментирует Владимир Дантес.

Дебютный клип на песню «Теперь тебе 30» раскрывает проблемы «кризиса среднего возраста» и призван разрушить стереотипы, связанные с 30-летием.

Режиссером работы стал близкий друг артиста Леонид Колосовский, известный по клипам для группы Ленинград, Время и Стекло и Mozgi.

В клипе главный герой вначале проходит стадию отрицания, пытается сбежать от 30-летия и его проблем, но впоследствии принимает ситуацию и вместо метафорической «петли» выбирает праздновать свой возраст.

«Мне нравилось, что во время съемок, вся съемочная группа включалась и предлагала свои идеи. В клипе снималось много наших общих с Надей друзей и родственников. Было ощущение, что мы создаем клип одной большой семьей», — вспоминает Дантес.

Напомним, что после победы в «Фабрике звезд-2» Владимир Дантес вместе с Вадимом Олейником создали дуэт ДиО.фильмы. После распада группы в 2015 певец три года вел кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя», в котором за 7 сезонов программы посетил более 75 стран. Параллельно артист участвовал и в телепроектах «Богиня шопинга» и «Маленькие гиганты».

Джерело: cosmo.ru