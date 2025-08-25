«Втомлений макіяж»: новий б’юті-тренд серед зумерів підкорив TikTok

Новий б’юті-тренд у TikTok: «втомлена дівчина»

У світі краси з'явився новий незвичний тренд: Tired Girl (втомлена дівчина). На противагу традиційним ідеалам бездоганного вигляду цей стиль пропагує навмисну неохайність та легку втомленість. Законодавицею моди стала акторка Дженна Ортега завдяки своєму образу в серіалі «Венздей». Про це пише «Главком» із посиланням на CTV News.

Тренд «втомленої дівчини» – це бунт проти «чистої естетики» (clean girl), яка вимагала від дівчат у макіяжі сяючого обличчя та ідеально рівного тону шкіри. Натомість новий стиль підкреслює недоліки, такі як бліда шкіра, легкі синці під очима та розмазаний макіяж.

До нього вже приєдналися такі знаменитості, як Лілі Роуз-Депп та Емма Чемберлен.

Щоб створити версію цього макіяжу слід зробити наступне:

Підготуйте шкіру зволожувальним кремом і праймером.

Нанесіть легку тональну основу, таку як BB-крем або тінт, і точково використайте консилер.

Для очей використовуйте м’які тіні кольору тауп або сливового відтінку. Розтушуйте їх на нижній повіці, а також додайте легкий серпанок на верхній.

Туш варто наносити лише біля коренів вій.

Використайте скульптор і рум’яна холодних відтінків, а на губи нанесіть бальзам або тінт, розтушовуючи контур.

Завершіть макіяж фіксувальним спреєм із сатиновим або матовим фінішем, уникаючи ефекту вологої шкіри.

Привабливість «втомленої дівчини» полягає в її «реальності» та простоті виконання. Для цього не потрібні дорогі пензлі або ідеально рівна лінія, що робить його доступним для кожного.

Експерти вважають, що цей тренд може бути способом для покоління Z справлятися з постійним тиском і невизначеним майбутнім, використовуючи темний гумор і вразливість як форму самовираження.

До слова, багато дівчат вирішили відмовитись від макіяжу на романтичних побаченнях, і їм це подобається.