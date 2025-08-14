Головна Скотч Життя
Червона підошва повертається: TikTok-зірки та зумери перетворили культові туфлі на головний тренд року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Головні туфлі нульових та десятих повернулися в моду у 2025 році завдяки Еддісон Рей
фото із відкритих джерел

Червона підошва, яка колись була символом недосяжного гламуру, тепер стала частиною сучасної вуличної моди

Кілька років тому туфлі Christian Louboutin з їхньою фірмовою червоною підошвою вважалися символом гламуру. Вони були скрізь: на червоних доріжках, у голлівудських фільмах і на ногах найвідоміших модниць 2000-х і 2010-х років. Однак з часом цей тренд дещо згас. І ось культова червона підошва знову на піку популярності. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Моду на туфлі Christian Louboutin повернули представники покоління Z або зумерів (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік). Замість того, щоб шукати нові нішеві бренди, зумери звернулися до класики, переосмисливши її у своєму стилі.

Одна з причин такого повернення стала співачка Еддісон Рей – одна із головних кумирів молодого покоління. Весь останній рік співачка провела в тій самій парі з яскраво-червоною підошвою. Вона активно ділилася фотографіями з нею у своєму профілі, виходила у «лабутенах» на сцену під час свого туру та носить їх у повсякденному житті.

«Я люблю ходити в них безглузду кількість миль. Саме це я зробила і нещодавно, тому у мене зараз великі мозолі на пальцях ніг», – розповіла Рей журналу GQ.

Чому Louboutin знову в моді

Молодь активно занурюється в естетику 2000-х, де Louboutin були невіддільною частиною. Це ідеально вписується в тренд на ностальгію, який охопив TikTok і Instagram.

Легендарну пару Christian Louboutin випустили ще 1991 року. Однак туфлі прославилися лише за рік – невдовзі після того, як бренд додав до них ту саму червону підошву. У 2000-х і 2010-х роках модель була синонімом статусу та належності до певного класу – вони завжди відрізнялися високою ціною і були вкрай незручними, тому дозволити носити їх міг далеко не кожен.

Сьогодні Louboutin сприймаються не як демонстрація багатства, а як символ елегантності та позачасової класики. Вони стали частиною тренду old money, який акцентує на якості та стилі, а не на гучних логотипах.

Завдяки відео на платформі, де блогери показують свої вінтажні Louboutin, комбінують їх з повсякденними образами чи просто захоплено розповідають про історію бренду, інтерес до червоної підошви злетів до небес.

Як зумери носять Louboutin сьогодні?

Щоправда, купувати нову пару у магазині молоді люди не планують. Натомість вони вважають за краще полювати на вінтажні моделі на ресейл-майданчиках, адже так трендові туфлі, по-перше, виходять у рази дешевше, ніж нові, а по-друге – на них вже є всі необхідні потертості, щоб підкреслити ностальгічний дух.

На відміну від своїх попередників, які поєднували їх з вечірніми сукнями, нове покоління не боїться експериментувати. Вони носять Louboutin з джинсами-карго, широкими брюками, шкіряними куртками та навіть світшотами. Це підкреслює, що мода – це перш за все про самовираження, а не про дотримання жорстких правил.

До слова, покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд. У представників покоління Z з'явився новий тренд на екстремальну засмагу.

