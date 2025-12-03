Головна Скотч Відео
«Ні, це не дощ»: українська телеведуча знайшла, чим дорікнути першій леді Франції

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Таран показала кадри з палацу Макронів
фото: скриншот з відео Лідії Таран

Українська кореспонентка поділилася своїми враженнями від офіційної резиденції президента Франції 

Колишня телеведуча, а нині спеціальна кореспондентка Лідія Таран, яка нині працює у Франції, опублікувала фото та відео з Єлисейського палацу, звернувши увагу на брудні вікна та порівнявши підхід першої леді Франції Бріжит Макрон з українськими господинями. Про це повідомила Таран у соцмережі Instagram.

Лідія Таран поділилася знімками з офіційної резиденції французького президента Еммануеля Макрона.

Журналістка пожартувала, що численні плями на склі ускладнюють огляд подвір’я, і порівняла це з українськими традиціями прийому гостей, зазначивши, що українські господині ніколи б не влаштовували аудієнцій без бездоганного порядку.

«Ні, це не дощ, це такі вікна в Єлисейському. Скажіть, яка б оце українська господиня приймала президентів з такими брудними вікнами? А куди дивиться Бріжит?», – поставила риторичне запитання Таран, жартівливо порівнюючи підхід французької першої леді до побуту з традиціями українських жінок.

Бріжит Макрон із символічним подарунком від України
Бріжит Макрон із символічним подарунком від України
фото: lidiyataran

Пізніше Таран опублікувала фото разом із Бріжит Макрон і розповіла про подарунок української делегації – керамічного півника васильківської майоліки, який став символом незламності українського народу після того, як вцілів у зруйнованому будинку в Бородянці Київської області.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в Росії ніколи не виникне проблем із корупцією, оскільки там відсутній незалежний інститут, який би займався розслідуванням таких справ. 

