Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Покоління зумерів беруть батьків на співбесіди
фото: stock.adobe.com

Опитування показало, що 77% молодих людей розраховують на допомогу мами та тата у пошуку роботи

 

Новий незвичайний тренд набирає популярності на американському ринку праці: молоді люди, що належать до покоління Z, приходять на співбесіди у супроводі своїх батьків. Згідно з дослідженням ResumeTemplates, опитані роботодавці все частіше стикаються з такою ситуацією.

Як пише «Главком», за даними опитування, проведеного New York Post, 77% представників покоління Z розраховують на допомогу батьків у пошуку роботи. Ця допомога може бути різною – від моральної підтримки до безпосередньої участі в розмові. Батьки можуть відповідати на запитання роботодавця, ставити власні запитання та допомагати в обговоренні заробітної плати та соціального пакету.

New York Post пише, що така суперечлива тенденція на робочому місці набирає обертів серед молоді, яка шукає роботу, більше закріплює уявлення про те, що сьогоднішні «ліниві» двадцятирічні ще не зовсім готові до реального світу.  Дослідники опитали 831 працюючих зумерів, щоб визначити, наскільки мама і тато були залучені в останні пошуки роботи і в забезпеченні своїх поточних ролей.

«Аж 29% опитаних зумерів погодилися, щоб мама й тато супроводжували їх як на особистих, так і на онлайн-співбесідах», – пише видання.

Коли зумери брали батьків на співбесіди, то 40% представників покоління Z повідомили, що батьки були фізично присутні на ній, 34% сказали, що їхні батьки відповідали на запитання, 30% повідомили, що їхні батьки ставили запитання, а 27%  розповіли, що їхні батьки допомагали в переговорах щодо зарплати чи пільг.

У попеередньому дослідженні 2024 року взяли участь 800 роботодавців, які заявили, що 19% кандидатів покоління Z покладаються на своїх матерів чи батьків як на «захисну ковдру» під час співбесід – через що зумери «непідготовлені» та «непрофесійні». 

Нове дослідження також виявило, що 31% опитаних молодих людей зізналися, що їхні резюме повністю або частково були написані батьками. Ця тенденція не обмежується етапом співбесіди.

«Ще більш вражаючим є те, що тривожні 79% цієї нещасної групи зізналися, що після отримання роботи їхні батьки продовжують спілкуватися з керівниками – регулярно вимагаючи підвищення по службі, збільшення зарплати та вихідних від імені своїх не таких вже й маленьких дітей», – йдеться у матеріалі.

У 2024 роціу аналогічному дослідженні щодо правцевлаштування зумерів, 19% роботодавців повідомили, що зустрічали кандидатів, які приходили на співбесіду з батьками. Це вказує на значне зростання батьківської участі у кар'єрному житті молодого покоління.

Нагадаємо, ринок праці продовжує поповнювати покоління Z або зумери – молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік. Це покоління не втомлюється дивувати інших звичками. Одна із них – несерйозне ставлення до домовленості про вихід на роботу. Нещодавно з'явився новий тренд – піти в перший день або взагалі не вийти на роботу після прийняття пропозиції роботодавця.

Теги: батьки молодь робота

