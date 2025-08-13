Головна Світ Соціум
Кохання чи гроші? Що обирає покоління зумерів: результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Кохання чи гроші? Що обирає покоління зумерів: результати опитування
Майже половина опитаних представників покоління Z обрала б гроші замість кохання
Опитування показало, що 46% представників покоління Z не зустрічатимуться з безробітними

Служба знайомств Tawkify провела дослідження та з'ясувала, як фінансове становище впливає на розвиток відносин представників різних поколінь. Особливо ж вразило своїми чесними відповідями покоління зумерів або Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік). Зокрема кожен третій зумер готовий повернутися до колишнього партнера, якщо той розбагатіє. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

«Гроші означають безпеку, стабільність та свободу. Повернення колишнього через його багатство – це не лише банківський рахунок. Це про те, що символізує це багатство: впевненість, амбіції й, можливо, почуття, що людина «виросла» після розставання», – розповіла Брі Темпл, директорка з маркетингу та спеціалістка зі побачень Tawkify.

Експерти з'ясували, що представники різного віку звертають увагу на фінансовий стан потенційного партнера по-своєму. Наприклад, серед учасників, що народилися з 1965 по 1980 рік, 52% чесно зізналися, що стабільність у грошовому питанні важливіша за кохання.

Такої ж думки дотримуються і 46% зумерів, які не розпочали б стосунки із привабливим для них партнером, якщо у нього чи її немає роботи. Вони навіть готові висувати своїм коханим певні умови: кожна десята дівчина з покоління Z вважає, що її коханий має заробляти щонайменше $200 тис. на рік, а більшість не згодні на суму меншу за $80 тис.

Також половина покоління Z заявила, що не буде зустрічатися з безробітною людиною, навіть якщо є сильне взаємне тяжіння. Такий критерій виявився важливішим за політичні розбіжності. Як зазначила Темпл, сучасні одинаки оцінюють не лише рівень доходу, а й фінансові звички, плани заощаджень та бачення спільного майбутнього.

Психотерапевтка Маріса Коен пояснює таку прагматичність покоління Z роками економічної нестабільності – від наслідків кризи 2008 року до зростання студентських боргів та втрат роботи під час пандемії. На її думку, фінансова невпевненість у відносинах може суперечити особистим цілям та амбіціям молоді: «Людей лякає перспектива партнера з поганою кредитною історією або неконтрольованими боргами. Можна мати розкішне авто та хорошу квартиру, але все це – за рахунок кредитних карток і з високими відсотками».

Проте романтика ще не зникла серед молоді. 54% представників покоління Z все ж таки оберуть «магічні відносини без грошей», а не заможні, але бездушні. Як підсумувала Брі Темпл: «Покоління Z зустрічається з відкритими очима. Вони хочуть кохання, але тільки тоді, коли воно вписується в життя, яке відчувається безпечним, збалансованим і справжнім».

До слова, як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки.

Теги: гроші молодь

