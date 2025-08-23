Головна Світ Соціум
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
Покоління зумерів боїться додаткових витрат
фото: stock.adobe.com

Покоління Z не може дозволити собі дружбу 

По всьому світу набуває поширення новий соціальний феномен під назвою «френдфляція», який змушує молодь із покоління Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік) обмежувати своє коло спілкування або взагалі відмовлятися від дружби через брак фінансів. Цей термін поєднує слова «дружба» (friendship) та «інфляція», вказуючи на зростання «вартості» підтримки соціальних зв’язків. Про це пише «Главком» із посиланням  на New York Post.

За даними опитування, значна частина молодих людей у ​​віці від 18 до 25 років відчуває фінансовий тиск, пов’язаний із дружбою. Вечері в кафе, походи в кіно, спільні подорожі – все це вимагає грошей, яких у багатьох представників покоління Z просто немає. У результаті вони відмовляються від зустрічей, щоб уникнути фінансового дискомфорту.

Шокуючі 20% представників покоління Z стверджують, що фінансові розбіжності або розбіжності у способі життя сприяли розриву дружби. Також 17% опитаної молоді часто відчувають себе змушеними брехати про свої статки, тоді як майже 25% звинувачують проблеми економіки в тому, що їм важко проводити час з друзями.  

Опитування New York Post показало: 42% молодих людей лають себе за надмірні витрати на зустрічі – чи то похід у кіно, чи то вечір у барі. І лише чверть учасників готові жертвувати фінансовим благополуччям заради того, щоби не втратити друзів.

Тим не менш, покоління Z готове платити за спілкування. «Хоча троє з п’яти молодих людей визнають, що соціальні витрати впливають на їхні фінансові цілі, 69% все ще надають пріоритет особистому спілкуванню з друзями принаймні раз на тиждень», – виявили дослідники опитування  The Friendship Tab.

Експерти опитали 1000 користувачів Zoom віком від 18 до 44 років та проаналізували їхні звички витрачання, щоб краще зрозуміти «фінансові наслідки дружби».

«Я відчуваю, що кожні вихідні, коли ми з друзями збираємося, це коштує мені щонайменше 50 доларів», – зізнається одна з молодих дівчат. – «Це змушує мене просто хотіти сидіти вдома на дивані».

Згідно з дослідженнями, представники покоління Z витрачають на друзів у середньому до $433  на місяць. Це призводить до того, що багато хто починає уникати спілкування, щоб не витрачати кошти. 

Згідно з опитуванням Gallup, покоління Z та міленіали у США нещодавно були визначені як одні з найсамотніших демографічних груп у світі. Результати показали, що кожен четвертий американський чоловік віком до 35 років почувається більш ізольованим, ніж їхні однолітки в інших країнах, включаючи Францію, Канаду, Ірландію та Іспанію.

До слова, у представників покоління Z, або зумерів, нова проблема. Як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки. Втім, навіть це все одно не заважає їм досягати успіхів. 

