У Китаї здається міні-квартира завширшки 40 см (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Квартира шириною 40 см, яку здають за $1 на день
скрін відео reddit.com

Економ-клас по-китайськи – це ліжко, розетка, телевізор і 40 см вільного простору

У мегаполісах Китаю проблема дефіциту доступного житла досягла абсурдних масштабів. Одна мешканка, що шукала недороге помешкання, була шокована, коли натрапила на «міні-квартиру» , ширина якої становила лише 40 сантиметрів. Про це пише «Главком».

Відповідні кадри пошуку житла були опубліковані в Reddit, де ролик швидко став вірусним, набравши майже 49 тисяч реакцій.

Орендована «кімната» більше нагадує вузьку нішу у стіні. Увесь її простір займає вузьке ліжко, а також розетка і невеликий телевізор, прикріплений збоку.
Чоловік у відео наочно демонструє, як у це приміщення необхідно «залазити»: лише боком, притискаючись до стіни і уникаючи будь-яких різких рухів.

За добу проживання тут просять еквівалент $1. Попри шокуючі умови, ріелтори стверджують, що попит на таке мікрожитло залишається високим, оскільки деякі власники позиціонують його як «тимчасовий притулок».
Китаянка, яка опублікувала відео, зазначила, що реакція більшості відвідувачів на ці простори завжди однакова: шок та нервовий сміх.

До слова, у самому серці Лондона, в одному з найпрестижніших районів столиці, виставлено на продаж крихітну квартиру-студію площею трохи більше 10 кв. м. За цю компактну нерухомість просять понад 300 тисяч євро (еквівалент 270 000 фунтів стерлінгів). 

 

