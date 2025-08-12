Головна Світ Соціум
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
Зумери не зважають на небезпеку на пляжі
фото із відкритих джерел

Молоді люди регулярно відвідують солярії та відстежують індекс ультрафіолету за допомогою гаджетів, щоб якнайсильніше засмагнути

У представників зумерів або Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік) з'явився новий тренд на екстремальну засмагу. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Понад півмільйона дописів з тегом «солярій» у TikTok та Instagram – яскраве цьому підтвердження.

За інформацією видання, молоді люди не тільки регулярно відвідують солярії, а й відстежують індекс ультрафіолету за допомогою гаджетів, щоб якнайсильніше засмагнути.

Крім звичайних кремів і олій для кращої засмаги, у хід йдуть і назальні спреї, що містять меланотан II. Ця речовина сприяє затемненню пігментів шкіри. Прямий його продаж, наприклад, у Великій Британії заборонено. Але у косметичних засобах використовувати можна.

Найнешкідливіше, чим користується молодь, – спреї та крему для миттєвої засмаги.

Чому зумери підхопили тренд?

Як пояснюють таке прагнення самі представники покоління Z, завдяки засмазі людина виглядає свіжою, здоровою та відпочилою, ніби тільки повернулася з відпочинку.

При цьому майже всі опитані виданням люди віком до 30 років знають, наскільки небезпечна засмага. У рекомендаціях Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS) зазначено, що не існує безпечного чи здорового способу засмаги, і рекомендується уникати сонця з 11:00 до 15:00, використовувати сонцезахисний крем з фактором захисту щонайменше 30, а також прикриватися одягом, капелюхами та сонцезахисними окулярами. Докторка Зої Венейблс, консультантка-дерматологиня лікарні Норфолка та Норвічського університету каже, що коли шкіра темніє після впливу ультрафіолету, це «свідчить про те, що ви пошкоджуєте ці клітини своєї шкіри».

На небезпеку спровокувати надмірним захопленням засмагою рак шкіри зумери відповідають, що свої найважливіші підліткові роки провели у карантині часів пандемії ковіда. Потім життя затьмарили світові конфлікти. Вони роблять висновок, що померти можна від будь-чого, і далі ігнорують небезпеку надмірної засмаги, зокрема і у соляріях

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікує солярії як «небезпечні» – їх використання в косметичних цілях збільшує кількість випадків раку шкіри та знижує вік, у якому він вперше проявляється. За даними ВООЗ, люди, які користувалися солярієм хоча б раз у житті, мають на 20% більший ризик розвитку меланоми – найсмертоноснішої з трьох найпоширеніших форм раку шкіри – ніж ті, хто цього не робив. Для тих, хто вперше користувався солярієм до 35 років, ризик розвитку меланоми на 59% вищий.

До слова, для багатьох молодих людей, особливо представників покоління Z (зумерів), роки, які мали стати найкращими в житті, виявилися зовсім іншими. Молодь у віці приблизно від 20 до 35 років переживає періоди значного стресу, тривоги та невпевненості в собі. Деякі з них називають це своєю «кризою чверті життя».

