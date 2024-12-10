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РФ знайшла спосіб купувати американські чіпи в обхід санкцій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ знайшла спосіб купувати американські чіпи в обхід санкцій
Деякі російські дистриб'ютори інтегрували інформацію з іноземних інтернет-магазинів на свої торгові платформи
фото з відкритих джерел

Перед тим, як потрапити до Росії, товари здебільшого проходили через Гонконг або інші країни

Постачальники російського військово-промислового корпусу знайшли спосіб обійти санкції та продовжують надалі замовляти мікросхеми в американської компанії Texas Instruments. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, деякі російські дистриб'ютори інтегрували інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments (TI) під назвою TI store на свої торгові платформи. Їхні російські клієнти бачать інформацію про запаси напівпровідників і ціни на продукцію, після чого розміщують замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії.

Для замовлень переважно використовувались сайти getchips.ru та altchips.ru, заблоковані у США та Європі, але доступні у Росії. Тамтешня вибірка товарів ТІ збігається з інформацією, яку отримують клієнти компанії з її фірмового інтернет-магазину.

«Це означає, що російські дистрибутори отримали доступ до фірмового інтерфейсу прикладного програмування, або API – технічних координат, які дозволяють програмному забезпеченню спілкуватися та обмінюватися даними один з одним», – пише видання.

За попередніми підрахунками, за період із серпня 2023 по серпень 2024 року один великий російський дистриб'ютор так обробив понад 4000 замовлень на сотні тисяч продуктів TI на суму близько $6 млн. Із них замовлення на майже $4 мільйони призначались для російських військових компаній. Перед тим, як потрапити до Росії, товари проходили через Гонконг або інші країни.

Раніше повідомлялося, що американську компанію Eleview International Inc. і двох її керівників звинувачують у експорті американських технологій до Росії в обхід санкцій. З березня 2022 року до червня 2023-го фірма направляла американські товари та технології до Росії через Казахстан, Туреччину та Фінляндію. Йдеться про мільйони доларів.

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Теги: санкції росія війна США інтернет Гонконг

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