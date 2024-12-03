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Саудівська Аравія витісняє Росію з нафтового ринку Азії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Саудівська Аравія витісняє Росію з нафтового ринку Азії
Резервуари на нафтовому заводі Saudi Aramco в Абкайку, Саудівська Аравія
фото: Reuters

У листопаді імпорт нафти з Саудівської Аравії в Азію зріс до 5,83 млн барелів на добу

Країни Азії збільшують обсяги закупівель нафти у Саудівській Аравії та зменшують постачання з Росії. Про це повідомляє Reuters.

Російська нафта залишається переважно обмеженою двома основними ринками – Китаєм та Індією, – з часу запровадження санкцій через вторгнення в Україну у 2022 році.

Зазначається, що у листопаді імпорт нафти з Саудівської Аравії в Азію зріс до 5,83 млн барелів на добу (порівняно з 5,28 млн у жовтні). Тоді як постачання з Росії знизилося до 3,51 млн (з 3,96 млн), що є найнижчим показником із січня.

Також Китай зменшив закупівлі російської нафти з 2,19 млн до 2,04 млн барелів на добу, а Індія – з 1,75 млн до 1,47 млн. Одночасно Китай збільшив імпорт із Саудівської Аравії з 1,62 млн до 1,68 млн, а Індія – з 610 тис. до 770 тис.

Reuters пише, що російська нафта потребує значно більших витрат на транспортування через довший морський маршрут від Балтики до азійських ринків. Додатково, введення нових санкцій проти «тіньового флоту» російських танкерів збільшує витрати. Велика Британія минулого тижня внесла до чорного списку ще 30 суден, збільшивши їхню кількість до 73.

Центр протидії дезінформації зауважує, що зниження попиту на російську нафту може ускладнити фінансування війни проти України, оскільки нафта є ключовим джерелом доходів РФ.

Нагадаємо, що «Нижньогороднафтооргсинтез», який вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, з 13 листопада зупинив виробничі процеси через аварію. Завод, що належить «Лукойлу, є четвертим у Росії за обсягами перероблювання нафти і другий за випуском автомобільного бензину.

До слова, щонайменше три російські нафтопереробні заводи припинили переробку або зменшили обсяги виробництва через значні збитки, спричинені обмеженням експорту, зростанням цін на нафту та високими кредитними витратами.

Також нафта подорожчала більш ніж на 1% після того, як Росія і Україна запустили ракети одна проти одної. Зазначається, що Україна запустила британські крилаті ракети Storm Shadow по території Російської Федерації через день після того, як Збройні сили вдарили американськими ракетами Atacms.

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Теги: нафта росія економіка санкції Китай Саудівська Аравія Азія

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