Іран та Росія на зараз є головними лузерами – експерт пояснив, що відбувається в Сирії

Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ: Зусилля, які витратила Москва на посилення свого геополітичного положення на Близькому Сході пішли коту під хвіст

Іран та Росія опинилися у програшній ситуації через події в Сирії. Зусилля Кремля щодо зміцнення своїх позицій у регіоні виявилися марними, тоді як Тегеран втратив стратегічно важливий «шиїтський коридор», який будував із 2015 року. Про це зауважив директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ Ігор Семиволос.

«Іран, як і Росія, станом на зараз є головними лузерами. Зусилля, які витратила Москва на посилення свого геополітичного положення на Близькому Сході пішли коту під хвіст. Це нищівний геополітичний удар, що скоріше за все підірве позиції Кремля в регіоні і є явною демонстрацією російської неспроможності захищати своїх сателітів на тлі гігантських втрат в Україні», – зауважив експерт.

Ігор Семиволос додав, що також Іран втратив стратегічно важливий «шиїтський коридор», який будував із 2015 року.

«Тегеран у свою чергу, втратив так званий шиїтський коридор, який вони ретельно будували з 2015 року. Поразка експедиційного корпусу КВІР «Аль-Кудс» матиме суттєвий негативний вплив на позиції КВІР всередині Ірану, що може підштовхнути помірковані сили до перегляду їхньої ролі всередині країни. Такий сценарій може призвести до розколу еліт в Ірані і початку кінця ісламістського правління», – пояснив Семиволос.

Експерт додав, що наразі можна констатувати падіння режиму родини Асадів. Це, за його словами, є приголомшливою подією з потужними геополітичними наслідками для всього регіону.

«Станом на зараз можна констатувати, що режим родини Асадів, який правив Сирією десятки років впав. Це приголомшлива подія, яка без сумніву матиме потужні геополітичні наслідки для всього регіону і може привести до так званого ефекту «доміно». Втім важливо зазначити, що сценарію зовнішньої експансії в сусідні арабські країни, яким лякають проросійські експерти, не буде», – зазначив директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ.

Також Семиволос наголосив, що сирійці втомилися від багатолітньої війни і прагнуть її завершити якомога швидше: «Зруйнована економіка та інфраструктура потребує значних зусиль по їх відновленню, що неможливо в умовах триваючого конфлікту. Політичні лідери повстанців усвідомлюють, період ейфорії мине дуже швидко і без дієвого перехідного уряду, який буде визнаний світом, неможливо провести нові вибори, які забезпечать легітимну владу».

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Офіційного підтвердження чи був Асад на борту немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Також ГУР повідомляло, що росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії.