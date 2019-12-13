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    Астролог розповіла, яким буде 2020 рік

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    Астролог розповіла, яким буде 2020 рік

    Новий 2020 рік українці зустрінуть в коридорі затемнень

    Новий 2020 рік українці зустрінуть в коридорі затемнень, в сьомий місячний день і з положенням Місяця в Рибах. Про це розповіла  авторка  «Астрологічного календаря для України», доктор астропсихології і інтегративної психології, завідувачка кафедри астропсихології Європейського інституту досліджень і освіти (Німеччина) Олена Осіпенко під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

    Олена Осипенко, астролог міжнародної категорії
    Олена Осипенко, астролог міжнародної категорії

    «В цей рік слова набувають найвищої сили і значимості – все сказане може втілитися в життя. Тому стежте за своїми думками і словами і, якщо зможете чітко сформулювати завдання, збудуться всі ваші благі побажання. Цей період буде хорошим для бізнесу, угод, пошуку нових ділових партнері», - каже Осіпенко.

    Новий 2020 рік українці зустрінуть в коридорі затемнень, в сьомий місячний день і з положенням Місяці в Рибах. «Сила Місяця в Рибах -  в душевності, чутливості і сприятливості, в готовності людей проявляти милосердя, розуміння і співчуття, надавати допомогу і підтримку один одному. Сприятливо в цьому році займатися благодійністю, творчістю і духовними практиками, вивчати психологію, філософію і навчатися радіти кожному дню», -продовжує астролог.

    Вона зазначає, 10 січня 2020 року відбудеться напівтіньове місячне затемнення о 21:21 за Києвом. До змін протягом року повинні бути готові люди, народжені з 7 по 13 січня і з 9 по 15 липня.

    З 17 лютого по 10 березня період ретроградного Меркурія. «У цей період нерозважливо починати нові справи: особливо пильнуйте, якщо вам потрібно підписати контракт, здійснити далеку подорож, купити дорогу річ, відправити повідомлення або зробити хірургічну операцію. Ретельно перевіряйте будь-який текст, оскільки підвищена ймовірність помилок і неправильного розуміння сенсу», - зауважує Осіпенко.

    Період ретроградної Венери, який буде з 13 травня до 25 червня, накладатиметься на коридор з трьох затемнень – 5 червня місячне, 21 червня сонячне, 5 липня знову місячне. «Ініціативу підхопить Меркурій, роблячи ретроградну петлю з 18 червня по 12 липня. За правилами астрології в даний великий період значущих справ краще не починати, адже вони можуть мати складну долю і не принести результатів, які ви сподіваєтеся отримати», - радить астролог.

    14 грудня 2020 року о 18:13 за київським часом відбудеться повне сонячне затемнення. Але на території України воно спостерігатися не буде. Область найкращої його видимості припадає на південно-східну частину Тихого океану, Чилі, Аргентину, на південь Атлантичного океану, а також на південний захід Африки.

    Сприятливі і напружені періоди в 2020 році:

    1-13 січня – період затемнень; 14 січня – 15 лютого – сприятливий період; 16 лютого – 19 березня – ретроградний Меркурій, нульові сонячні дні і Юпітер в градусі труднощів; 20 березня – 12 травня – сприятливий період; 13 травня – 12 липня – період ретроградності Венери і Меркурія, період затемнень; 13 липня – 9 вересня – сприятливий період; 10 вересня – 14 листопада – період ретроградності Марса і Меркурія, Юпітер в градусі труднощів; 15-26 листопада – сприятливий період; 27 листопада – 16 грудня – період затемнень; 17-31 грудня – сприятливий період.

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    астрологія
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