Доки триває війна з РФ, Україна не повинна нікого агресору видавати - Чубаров



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Главком Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат ВРУ 8-го скликання

Росія визнана країною-агресором та окупантом. Тому Україна не повинна виконувати свої договори в сфері обміну засудженими. Доки триває війна, нікого агресору не можна видавати. Таке переконання висловив депутат ВРУ, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Те, що відбулося - видача країні агресору РФ колишнього бійця Операції об’єднаних сил Тимура Тумгоєва – повинно стати предметом обговорення в комітетах Верховної Ради. Я буду на цьому наполягати. Маємо насамперед як народні депутати подивитися існуючу нормативну базу та договори. Все, що пов’язано з Росією, можемо просто відкласти в сторону, викинути в кошик. Адже Росія брутально переступила через міжнародні договори, зобов’язання, в тому числі Будапештський меморандум, де-факто розірвані договори між Україною та Росією, а ми ще будемо дотримуватися договорів в такій сфері як обмін засудженими», - говорить Чубаров.

Росія не хоче видавати Януковича та інших злочинців, які руйнували українську державу.

«Мене абсолютно не влаштовують аргументи, а я їх часто чую, мовляв, що Росія теж видає Україні злочинців і навіть у декілька разів більше, ніж ми. Росія видає вбивць, ґвалтівників. Безумовно, вони всі повинні понести покарання. Але ж Росія не видає нам Януковича, ні оточення, а також інших державних злочинців, що руйнували українську державу» - продовжує Чубаров.

На його переконання, поки йдуть воєнні дії, а Росія є в ролі агресора, Україна повинна просто зупинити видачу будь-кого за вимогами РФ.

«Ця остання ситуація має змусити запрацювати певний механізм – правозахисники, народні депутати, працівники правоохоронних органів – створення постійно діючої робочої групи на базі Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин щодо вирішення питань людей, які просять притулку в Україні. Якби ця робоча група була запущена, а ми зробили все, щоб вона запрацювала, проте не було інтересу в правоохоронних органів, то ми уникнули б такої ситуацї, що сталася з Тумгоєвим», - резюмував депутат.

Нагадаємо, що правозахисники вимагають відсторонення заступника генпрокурора Євгена Єніна. На їхню думку, влада повинна провести розслідування обставин видачі країні-агресору Російській Федерації бійця батальйону ім. Шейха Мансура Тимура Тумгоєва, який воював на боці України в Операції об’єднаних сил у секторі «М». Заступник Генерального прокурора Євген Єнін повинен бути відсторонений від виконання своїх професійних повноважень під час розслідування. Адже заступник генпрокурора підписав доручення на затримання та фактичну передачу до 15.09.2018 Тумгоєва до РФ.

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