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    Прес-центр «Главкома»

    Експерт-міжнародник розказав, на що у наступному році витратять бюджетні кошти в секторі оборони

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    Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики - Експерт-міжнародник розказав, на що у наступному році витратять бюджетні кошти в секторі оборони
    Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики
    Світлина: Станіслав Груздєв, Главком

    На наступний рік Україна на посилення своєї безпеки та оборони витратить трохи більше 205 млрд гривень. Фактично кожна п’ята чи шоста гривня з бюджету буде йти на безпеку і оборону. Про це розповів заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Є кілька позитивних моментів.

    «Бюджет міністерства оборони зростає. Якщо у 2018 році міноборони отримало 83 млрд грн., то наступного року -   102,48 млд грн., тобто майже на 20 млрд більше. Хоча запит міноборони був більший, просили 112 млрд. гривень», - говорить Бєлєсков.

    Експерт говорить, що збільшення фінансування буде на підготовку кадрів і військ. «Якщо на цей рік виділялося 65 млрд гривень, то на наступний – 80,40 млрд гривень. Тобто мова йде про збільшення заробітної платні. Це правильне рішення. Адже в цьому році є тенденція, що кадрові досвідчені військові звільняються з лав ЗСУ через проблеми із забезпеченням. Але з іншого боку маємо негативну тенденцію. Цього року на техніку виділялося 16, 380 млрд гривень, то у наступному – 16, 960 млрд, це не таке велике збільшення. Але якщо ми порахуємо в доларах, то матимемо проблеми», - продовжує Бєлєсков.

    Викликом на наступний рік є закладення будівництва нового корабля «Лань», і стане під питанням, чи зможуть військових забезпечити новою технікою. Окрім того, заступник директора Інституту світової політики висловив занепокоєння, що «флот знову залишиться на сухому пайку».

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