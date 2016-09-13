Експерт оцінив ракетний потенціал України

Україна випустила дві нові ракети: крилату ракету наземного базування та ракетний комплекс «Вільха». Вони є проривом у сфері ракетного виробництва в Україні. Про це розповів Сергій Згурець директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, під час прес-конференції у виданні «Главком».

За прогнозами експерта, впродовж декількох років виробництво ракетного комплексу «Вільха» стане серійним і вона замінить застрілі РСЗВ «Смерч». Нова ж української крилата ракета наземного базування, поєднала у собі можливості українського виробництва. Вона здатна точно уражати наземні та морські цілі. Він також додав, що



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Світлина з відкритих джерел Випробування крилатої ракети "Нептун"

Україна випустила дві нові ракети: крилату ракету наземного базування та ракетний комплекс «Вільха». Вони є проривом у сфері ракетного виробництва в Україні. Про це розповів Сергій Згурець директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, під час прес-конференції у виданні «Главком».

За прогнозами експерта, впродовж декількох років виробництво ракетного комплексу «Вільха» стане серійним і вона замінить застрілі РСЗВ «Смерч». Нова ж української крилата ракета наземного базування, поєднала у собі можливості українського виробництва. Вона здатна точно уражати наземні та морські цілі.

Він також додав, що інше ракетне озброєння, яке сьогодні виробляє Україна, є реалізацією старих проектів. «Комплекс «Грім-2», запуск якого ми бачили нещодавно, є в певному обмеженому вигляді продовженням проекту «Сапсан», який розробляється ще з 2006 року. Ракета «Нептун» є реалізацією проекту, який пропонувався керівництву країни з 2010 року», – прокоментував Сергій Згурець.

На думку експерта, Україні також необхідно створити випробувальний полігон, з усіма засобами контроль за польотом ракети та необхідною телеметрією. Це дозволить скоротити час необхідний на виробництво нової зброї.

Нагадаємо, нещодавно пройшли випробування відбулися успішні перші льотні випробування української крилатої ракети наземного базування. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань.

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