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    Прес-центр «Главкома»

    Лише 6,8% українців надають перевагу розвитку стосунків України з РФ - опитування

    За результатом дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?» , проведене Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Українського незалежного центру політичних досліджень , станом на сьогоднішній день 30,6% українців надають перевагу глибокій інтеграції ЄС. Розвиток відносин з РФ вважають пріоритетом лише 6,8% громадян, переважно зі східної частини України. Про це повідомила Юлія Тищенко, керівник Програм демократичних процесів УНЦПД під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».
    На сьогоднішній день розвиток відносин з РФ вважають пріоритетом геополітичної орієнтації лише 6,8% українських громадян. «Це абсолютно аутсайдерська позиція. Найбільше тут набирають відсотки східні регіони», - говорить Тищенко. За словами Тищенко спільний  напрям у баченні майбутнього  зовнішньої та внутрішньої політики
    • 24 Листопада, 14:20
    • Розсилка
    Фото з відкритих джерел

    За результатом дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?» , проведене Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Українського незалежного центру політичних досліджень , станом на сьогоднішній день 30,6% українців надають перевагу глибокій інтеграції ЄС. Розвиток відносин з РФ вважають пріоритетом лише 6,8% громадян, переважно зі східної частини України. Про це повідомила Юлія Тищенко, керівник Програм демократичних процесів УНЦПД під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

    На сьогоднішній день розвиток відносин з РФ вважають пріоритетом геополітичної орієнтації лише 6,8% українських громадян.

    «Це абсолютно аутсайдерська позиція. Найбільше тут набирають відсотки східні регіони», - говорить Тищенко.

    За словами Тищенко спільний  напрям у баченні майбутнього  зовнішньої та внутрішньої політики України- це європейська інтеграція. За результатами дослідження  українці вважають необхідним  розвиток стосунків з європейськими країнами (36,6%). Такий же відсоток респондентів надають перевагу  глибокій  інтеграції ЄС.  

    «Європейська інтеграція єднає людей та є пріоритетом в політиці. За винятком Сходу країни», - зазначає керівник Програм демократичних процесів УНЦПД.

    Однак за її словами  не зважаючи на позивну оцінку підписання угоди про асоціацію з ЄС великий відсоток  українців наголошують, що  потрібно опиратися на власні сили, підтримуючи незалежність(51%).

      «З одного боку це певний скепсис стосовно можливості наших міжнародних партнерів допомогти Україні, а з іншого – це певне подолання інфантильної позиції, що хтось прийде й за нас вирішить наші проблеми», - говорить Тищенко.

    Також за даними дослідження 17,2% українців надають перевагу розвитку двосторонніх стосунків з США. А 11,9 першочергово розширювати зв’зки у межах СНД. Частина суспільства в східних регіонах(15%) немає розуміння, щодо тих аспектів, які консолідують суспільство.

    Дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?» відбувалося протягом 2 вересня по 25 жовтня 2017 року в 110 населених пунктах України, окрім Криму та тимчасово окупованих територій. Респонденти могли обирати декілька відповідей.

    Також пропонуємо переглянути запис прес-конференції

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