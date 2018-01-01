Що має бути у новій автомобільній аптечці? – аналіз експерта

До нового складу медичних аптечок мають бути включені еластичні бинти, джгути з полімерних матеріалів, плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень та інструкція з покроковими діями при ДТП. Про необхідність таких нововведень розповів Олег Картавий інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, Emergency First Response, під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Зараз український виробник не випускає аптечки, які здатні врятувати життя, навіть за умови, що людина, яка ці аптечки використовує, вміє застосовувати ці засоби», - стверджує інструктор. За його словами, медичні засоби та інструменти, які входять до аптечок стандарту 1998 року, не є ефективними і навіть можуть стати причиною



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Світлина з відкритих джерел

До нового складу медичних аптечок мають бути включені еластичні бинти, джгути з полімерних матеріалів, плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень та інструкція з покроковими діями при ДТП. Про необхідність таких нововведень розповів Олег Картавий інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, Emergency First Response, під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Зараз український виробник не випускає аптечки, які здатні врятувати життя, навіть за умови, що людина, яка ці аптечки використовує, вміє застосовувати ці засоби», - стверджує інструктор.

За його словами, медичні засоби та інструменти, які входять до аптечок стандарту 1998 року, не є ефективними і навіть можуть стати причиною додаткових травм для постраждалого. Наприклад, гумові джгути, які зараз входять до складу більшості аптечок, мають обмежений термін придатності. Їх планують замінити механічним приладом по типу «САТ», який можна накласти собі самотужки.

Головною відмінністю нових аптечок стане відсутність медикаментів. Подібні ліки вимагають певних умов зберігання, які складно підтримувати в умовах транспортного засобу. Крім того, вони не стануть в нагоді при наданні екстреної допомоги не фахівцями.

Інструктор також рекомендує водіям додати до аптечки кровоспинний бинт, велику марлеву серветку, а також налобний ліхтарика й жилет зі світло відбиваючими смужками для надання ефективної допомоги постраждалому в темну пору доби.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України 17 січня затвердило новий склад автомобільних аптечок. Відповідний проект наказу підготували у міністерстві та подали на погодження. Він має на меті привести аптечки у відповідність до європейських норм та стандартів. Востаннє перелік медичних виробів та інших матеріалів, які повинні бути в складі аптечок медичних мотоциклетних, автомобільних та автобусних переглядався МОЗ 20 років тому.

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