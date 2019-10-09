Україна повинна вимагати від ОБСЄ відкликати Сайдіка - Чубаров



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Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу Світлина: Главком/Станіслав Груздєв

Чубаров переконаний, що з якою б «формулою» Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, при таких посередниках, як Мартін Сайдік, Українській державі уготовано поразку.

Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Мартіна Сайдіка від виконання ним повноважень спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі. Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час пресконференції в пресценрі «Главком».

За словами Чубарова, спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі в Зальцбурзі не тільки відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, але при цьому дозволив собі суб'єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму.

«Для мене очевидно, що Мартін Сайдік свідомо нехтує всіма принципами, що містяться в Гельсінському Заключному Акті та якими держави - учасниці ОБСЄ мають керуватися у взаємних відносинах. Виглядає, що Мартін Сайдік один з міжнародних чиновників, чиїм завданням є виправдання злочинів Росії, скоєних нею проти України», - каже голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Він переконаний, що з якою б «формулою» Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, при таких посередниках, як Мартін Сайдік, Українській державі уготовано поразку.

Чубаров наполягає, що Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Мартіна Сайдіка від виконання ним повноважень Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі.

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