Відносини між Польщею та Україною з новим головою МЗС не стануть ідилією - Магда

Відносини між Польщею та Україною з призначенням нового голови МЗС не стануть ідилією. Хоча більшої риторичної ескалації , що була за часів колишнього вже міністра закордонних справ Ващиковського, уже не буде. Такі оцінки зробив під час прес-конференції в прес-центрі Главкома виконавчий директор Інституту світової політики (ІСП) Євген Магда.

На думку виконавчого директора Інституту світової політики, відносини між Польщею та Україною з призначенням нового голови МЗС не стануть ідилією. Україні вказуватимуть на її місце, але це не буде гостро та однозначно прямолінійними. Хоча більшої риторичної ескалації , що була за часів колишнього вже міністра закордонних справ Ващиковського,



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Світлина з відкритих джерел

Відносини між Польщею та Україною з призначенням нового голови МЗС не стануть ідилією. Хоча більшої риторичної ескалації , що була за часів колишнього вже міністра закордонних справ Ващиковського, уже не буде. Такі оцінки зробив під час прес-конференції в прес-центрі Главкома виконавчий директор Інституту світової політики (ІСП) Євген Магда.

На думку виконавчого директора Інституту світової політики, відносини між Польщею та Україною з призначенням нового голови МЗС не стануть ідилією. Україні вказуватимуть на її місце, але це не буде гостро та однозначно прямолінійними. Хоча більшої риторичної ескалації , що була за часів колишнього вже міністра закордонних справ Ващиковського, уже не буде.

Експерт – міжнародник також порадив не забувати про важливі історичні дати для Польщі. Адже це також впливатиме на порядок денний риторики польської сторони в бік України.

«Право і справедливість» - партія, яка багато приділяє історичному минулому. У 2018 році будуть мінімум дві дати, які будуть вагомим і помітними. У літку буде 75 річниця волинської трагедії. У Польщі з минулого року відзначається спеціальний цей день пам’яті жертв Волинської трагедії . У листопаді відзначатимуть сторіччя відновлення польської державності з одного боку, а також сторіччя початку боїв у Львові між польськими та українськими військовими за володіння столицею західної України», - говорить Магда.

Не варто очікувати, що Україна та Польща одночасно скасують власні чорні списки персон нон-ґрата. Але Україна потрібна Польщі так само як Польща потрібна Україні. «Шкода, що зараз засновники ініціативи «Тримор’я» не знаходять місця Україні в своєму проекті, що виглядає не тільки недалекоглядним, а й протиприродним», - резюмував виконавчий директор ІСП.

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